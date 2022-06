Tunisie – Météo : légère baisse de la température

La météo en Tunisie sera caractérisée par une légère baisse des températures mercredi 29 juin 2022. Les maximales seront comprises entre 28 et 35 °C dans les régions côtières et les hauteurs. Entre 35 et 42 °C dans le reste des régions. Elle atteindront localement 45°C dans le sud.

Vent actif prés des côtes et sur le sud. Il sera accompagné de phénomènes locaux de sable. La mer est agitée. Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses, sur les hauteurs ouest, l’après-midi.