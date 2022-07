Evénement Music To Act: 15h de music non stop à Yuka Tunis pour la bonne cause

Le Yüka Tunis abrite un grand événement musical ‘Music To Act’ dont les recettes iront au profit de femmes vulnérables souffrant de problèmes d’addiction. Organisé en collaboration avec la société Tunisienne D’Addictologie, l’événement Music To Act est un événement musical inédit prévu pour le 04 juillet prochain.

Au programme 15h de musique non-stop, 3 scènes et 33 DJettes et DJs, toutes et tous mobilisé.e.s pour la bonne cause. Les recettes des tickets seront dédiés à la levée de fonds au profit de la STADD ( Société Tunisienne d’Addictologie) afin d’aménager un hôpital de jour destiné à la désintoxication des femmes.

Les artistes qui animeront la soirée durant 15h d’affilé sont :

Afif – Aly Mrabet – Basly – Benjemy – BiBi – Briki – Boukchina – Cha – Da Che – Dawan – Elise Jillian – Farès A. – Ghassen Ghazouani – Ghazi & Su – Hamdi Ryder – Hearthug – Ines AFS – Joss – Kemist – Khalil Annabi – Med BC – Mehdi Maghraoui – Mehdi ZRK – Nahz – Nebila Deussal – Noy Ära – Pan J – Rou-H – Slim Mahmoud – Sumerien – SupaFlava – Synchandz’ – Youstaaz

Music to Act se déroule au Yüka Tunis sis Hôtel Ardjan à Gammarth, lundi 04 juillet 2022 de 12h à 04h du matin.

Il est possible d’acheter un billet simple au prix de 31 sur le site de Teskerti ou acheter un billet et faire un don de 50 et 100 dt.

La Société Tunisienne d’ADDictologie est une société savante fondée en 2015. Elle regroupe des professionnels concernés par la thématique de l’addiction.

I.D.