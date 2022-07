Température en hausse vendredi 01 juillet 2022 en Tunisie, avec des maximales comprises entre 32 et 39 degrés dans les zones côtières et entre 39 et 46 degrés dans le reste des régions.

Elles atteignent localement, 48 degrés dans le sud-ouest avec coups de sirocco.

Le ciel sera partiellement, nuageux au nord et au centre, peu nuageux au sud. Les nuages seront plus denses dans les zones ouest l’après-midi avec des cellules orageuses accompagnées de pluie et de grêle par endroits.

Le Vent soufflera du secteur sud avec, relativement fort près des côtes et modérée ailleurs.

La mer sera agitée au nord, à peu agitée.