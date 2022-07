OPPO partenaire de Wimbledon dévoile une nouvelle expérience de réalité augmentée

OPPO partenaire de Wimbledon vient de célébrer les 100 ans du court central de Londres en dévoilant une expérience de réalité augmentée exclusive alliant la technologie CybeReal 2.0 à son dernier smartphone phare OPPO Find X5 Pro. Cette expérience reflète l’engagement futuriste de la marque sous le signe ‘‘Inspiration Ahead’’. Oppo est le partenaire officiel du célèbre tournoi de tennis, Wimbledon, pour la 4ème année consécutive.

William Liu, Vice-président et Directeur Marketing International chez OPPO a signalé « Notre credo ‘‘Inspiration Ahead’’ nous encourage à rester confiants et à toujours aller de l’avant en toutes circonstances. Participer à des événements sportifs est l’opportunité idéale pour OPPO de véhiculer ses valeurs et de transmettre notre vision de l’innovation technologique avec nos utilisateurs dans le monde entier ».

OPPO s’est donné pour objectif de renforcer l’expérience des fans grâce à sa technologie d’imagerie afin de capturer et de partager les moments les plus marquants sur le court du jeu.

À l’occasion des 100 ans du court central de Wimbledon, la marque leader des smartphones et objets connectés a développé une nouvelle expérience de réalité augmentée (RA) qui présente une histoire plus immersive du tournoi. Les fans pourront inclure dans leur environnement de la RA des stars du tennis – toutes décennies confondues – ou revivre les moments qui ont fait de Wimbledon l’un des tournois les plus prestigieux et les plus regardés au monde.

Cette expérience de RA a été lancée en exclusivité à Wimbledon 2022 et est propulsée par CybeReal 2.0, une technologie OPPO capable de reproduire des environnements complexes et dynamiques à grande échelle. La technologie, qui bénéficie des dernières avancées d’OPPO en matière d’informatique spatiale et de localisation, combine le monde physique et le monde virtuel pour offrir des possibilités créatives à l’infini. Au-delà d’une orientation et d’un positionnement particulièrement précis, CybeReal 2.0 permet aussi de limiter la consommation d’énergie des appareils, tels que l’OPPO Find X5 Pro.

Grâce au système photographique avancé du smartphone Find X5 Pro, les fans sont en mesure de capturer la magie du tennis avec des couleurs et des nuances plus vraies. Alimenté par le processeur d’images MariSilicon X conçu par OPPO, le Find X5 Pro est doté d’un logiciel d’imagerie permettant d’immortaliser l’action avec une clarté exceptionnelle.

Le capteur grand angle de 50 MP est doté d’un système de stabilisation cinq axes qui s’améliore entre chaque utilisation pour atténuer les faux-mouvements de la main et améliorer la netteté, garantissant aux fans de tennis une précision parfaite au cœur de l’action. Grâce au capteur ultra grand-angle de 50 MP, capturer des scènes grandioses est également possible. Avec ‘‘Inspiration Ahead’’, OPPO souhaite donner aux utilisateurs du monde entier l’accès à la technologie dont ils ont besoin pour vivre et revivre des souvenirs chers comme jamais auparavant.

Tekiano avec communiqué