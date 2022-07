Programme Ichmilni by TT, un projet d’inclusion numérique pour tous les Tunisiens

Le programme Ichmilni by TT a été officiellement lancé en présence de M. Lassaad Ben Dhieb, PDG de Tunisie Telecom. Le programme Ichmilni by TT est un nouveau projet lancé par l’opérateur national qui ambitionne de garantir l’inclusion numérique des tunisiens sur l’ensemble du territoire national.

Lassâad Ben Dhiab expliquera, lors d’une rencontre organisée avec les journalistes lundi 04 juillet que « Tunisie Telecom, entreprise responsable et grand acteur de l’inclusion numérique en Tunisie, met en place son programme ambitieux et complet Ichmilni afin que les retombées positives de l’inclusion digitale en termes de croissance économique et de cohésion sociale soient généralisées à travers tout le territoire tunisien. Ce programme émane de notre engagement national et notre responsabilité sociétale envers toutes les Tunisiens ».

Le lancement de Ichmilni vient tout juste après la clôture avec succès du projet « couverture des zones blanches », projet à travers lequel Tunisie Telecom a finalisé la couverture en internet de ces zones représentant 94 secteurs répartis sur 47 délégations dans 15 gouvernorats et en assurer ainsi l’accès, à plus de 164 écoles, 59 centres de santé de base et 180 000 habitants.

A cet effet Tunisie Telecom mettra en place sa ‘caravane de l’inclusion numérique’ et visitera 100 villages répartis sur l’ensemble des 94 Zones Blanches couvertes pour proposer des actions distinctes à leurs habitants.

Par ailleurs, Tunisie Telecom va distribuer des tablettes connectées, munies du programme de formation aux écoliers des zones blanches en partenariat avec Samsung. Ainsi, les élèves issus des 164 écoles nouvellement connectées bénéficieront d’un apprentissage personnalisé afin qu’ils puissent utiliser à bon escient une tablette, leur permettant ainsi de parfaire leurs connaissances, leurs recherches et améliorer leurs formations scolaires.

Tekiano avec WMC