La météo en Tunisie sera caractérisée mercredi 06 juillet 2022 par des températures stationnaires. Les maximales seront comprises entre 35 et 40 °C dans les régions côtières et les hauteurs et entre 40 et 45 °C dans le reste des régions avec vent de sirocco.

Des cellules orageuses attendues sur les hauteurs ouest l’après-midi avec possibilité de pluies éparses et de chute de grêles par endroits. Ces pluies concerneront progressivement les régions Est.

Vent faible à modéré. Mer peu agitée favorable aux activités maritimes.