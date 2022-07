Ons Jabeur en finale de Wimbledon! La championne Tunisienne nous offre une victoire historique, celle de la première tennisowan, Tunisienne arabe et Africaine à atteindre une finale de Grand Chelem.

La Tunisienne Ons Jabeur s’est qualifiée pour la finale du tournoi de Grand Chelem Wimbledon 2022, jeudi 07 juillet, en battant l’Allemande Tatjana Maria en trois sets (6-2 / 3-6 / 6-1).

vidéo du speech de Ons Jabeur après sa victoire à Wimbledon

“I am a proud Tunisian woman standing here right now”@Ons_Jabeur is an inspiration 🤩#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/GGo4K5dKgM

