Université Tunis El Manar: Journées d’Orientation des Bacheliers 2022 à l’UTM

Université Tunis El Manar organise des journées d’Orientation des Bacheliers 2022 à l’UTM en ligne.

Dans le cadre de l’événement de l’orientation universitaire en Tunisie, l’Université de Tunis El Manar lance dans ce sens des webinaires pour présenter ses offres de formations pour les bacheliers de l’année 2021-2022.

Lors de cet événement, l’UTM mettra les nouveaux bacheliers en contact avec les responsables pédagogiques des différentes institutions afin de les aider dans leurs choix de parcours académiques et leur faire découvrir les métiers porteurs.

Le concept de participation est simple. L’événement est ouvert à tout le monde et aura lieu en ligne où les jeunes, les parents, les conseillers d’orientation du secondaire, les étudiants étrangers intéressés etc…d’où qu’ils viennent pourront y participer à travers les liens Meet. Il suffit de choisir l’institution et cliquer sur le lien à l’heure et le jour programmés.

Pour plus de détails consultez le site http://www.utm.rnu.tn/http://www.utm.rnu.tn/

Tekiano avec communiqué

