Clinique La Rose accréditée niveau OR par Canada Accréditation

Clinique La Rose annonce qu’elle est officiellement accréditée niveau OR par Canada Accréditation. Dès son ouverture en Tunisie en novembre 2017, cette clinique privée multidisciplinaire a initié son parcours d’amélioration de soins en choisissant de collaborer avec l’un des organismes les plus connus au monde à savoir “ Agrément Canada”.

Cet organisme indépendant non gouvernemental fait partie de l’Organisation de Normes en Santé (HSO) et dispose d’environ 1000 experts. Depuis plus de 60 ans, il travaille avec des structures de santé réparties dans plus de 35 pays dans le monde.

Sa démarche d’Accréditation Canadienne s’articule autour d’un processus minutieux qui vise à aider les établissements sanitaires à travers le monde à améliorer la qualité de soins médicaux et à assurer la sécurité des patients en permettant d’atteindre des normes internationales.

Cet Agrément se présente comme un référentiel de normes qui sert à mettre l’accent sur le patient et à orienter les organismes en soulignant et en évaluant les axes à revisiter.

Dans ce cadre, 16 référentiels ont été appliqués. Ils ont touché tous les aspects de l’entreprise dont la gouvernance, le leadership, la gestion des risques, la prévention et le contrôle des infections, la gestion des médicaments, les services d’urgence, la qualité et la sécurité des soins et encore plus de référentiels couvrant plusieurs domaines de travail.

En suivant la démarche d’Agrément, toutes les ressources de « Clinique La Rose » ont dû s’intégrer entièrement dans le processus.

Ainsi, les collaborateurs ont pris les mesures nécessaires pour apporter les correctifs et arriver à l’objectif “Accréditée”.

Après un long parcours et suite à plusieurs visites effectuées par l’équipe canadienne, ainsi qu’aux auto-évaluations, la clinique a pris conscience de ses centres d’excellence et a su combler ses lacunes.

Elle a été finalement félicitée pour les efforts déployés et pour la conformité aux normes pancanadiennes, qui s’estimait à 95,4% avec 1060 critères satisfaits.

Étant le premier établissement sanitaire en Tunisie à entreprendre la démarche d’Accréditation Canadienne, « Clinique La Rose » a fait preuve d’un engagement envers ses patients pour réussir des changements positifs en termes de qualité des soins et de sécurité et par la suite une meilleure prestation de service.

« Clinique La Rose », dotée de la 1ère unité d’imagerie IRM ouverte en Tunisie.

« Clinique La Rose », est par ailleurs fière d’annoncer qu’elle dispose pour la première fois en Tunisie d’une unité d’imagerie IRM ouverte. Cette configuration rend accessible l’examen IRM aux patients souffrant de claustrophobie ou d’obésité, ainsi qu’aux patients handicapés.

Cet appareil permet la réalisation de la totalité des examens d’IRM classiques mais offre aussi la possibilité d’examiner le patient dans de multiples positions et de réaliser une imagerie dynamique.

Ce nouvel équipement vient compléter le plateau technique des outils de diagnostic et de traitement à la pointe de la technologie dont est dotée la clinique, comme la salle blanche aseptisée et sécurisée, qui offre aux patients une prise en charge de haute qualité.

Selon Mr Sami Beizig, directeur général de « Clinique La Rose » : « Ces acquis ne peuvent que consolider l’image de la clinique, instaurer une pratique sanitaire exemplaire dans les meilleures conditions possibles et surtout prouver la qualité des compétences tunisiennes.

« Clinique La Rose », est une clinique privée tunisienne pluridisciplinaire avec plus de 120 lits disposant d’un plateau médicotechnique doté d’outils de diagnostic et de traitement à la pointe de la technologie. Différentes disciplines médicales y sont représentées dans différents pôles : Les Urgences, La Réanimation, La Radiologie, La Chirurgie Générale, La Gynécologie, La PMA (Procréation médicalement assistée) avec le centre FERTILLIA, La Néonatalogie, La Chirurgie Pédiatrique, L’Urologie, La Chirurgie Esthétique et Réparatrice, La Chirurgie Orthopédique…

Tekiano avec communiqué