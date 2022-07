Hand CAN 2022: Programme de la Coupe d’Afrique de Hand-ball & matchs de la Tunisie

Hand CAN 2022, la 25e édition de la Coupe d’Afrique de handball se déroule du 11 au 18 juillet en Egypte avec la participation de 13 pays africains. Les “Aigles de Carthage” font partie du groupe C avec le Cap Vert et le Nigeria. La Tunisie est classée à la 5e place lors des JM Oran 2022 après avoir battu l’Algérie en match de classement (39-35 a.prol).

Le premier match de la Tunisie se disputera face au Nigéria lundi 11 juillet 2022 à 11H30. L’équipe nationale peut compter sur le soutien de ses nouveaux sponsors à l’instar de Tunisie Télécom qui a récemment signé un partenariat avec la fédération tunisienne de Handball juste avant le départ de l’équipe au Caire.

Lors de ce tournoi, l’Angola, le Cap Vert et le Maroc, sont susceptibles de décrocher une qualification pour la coupe du monde de handball 2023, en compagnie du “trio irremplaçable” en l’occurrence, l’Egypte, la Tunisie et l’Algérie, les seules à avoir été sacrées du titre continental depuis sa première édition en 1974 en Tunisie.

Programme complet du tournoi Hand-CAN 2022 du 11 au 18 juillet qualificatif à la coupe du monde 2023:

Lundi 11 juillet 2022

Angola – Zambie (Gr.D): 09h00

Tunisie – Nigéria (Gr.C): 11h30

Gabon – Guinée (Gr.B): 11h30

RD Congo – Sénégal (Gr. D): 14h00

Cérémonie d’ouverture: 17H15

Egypte – Cameroun (Gr.A): 19h00

Mardi 12 juillet 2022

Zambie – RD Congo (Gr. D): 14h00

Sénégal – Angola (Gr. D): 16h30

Guinée – Algérie (Gr.B): 16h30

Cap-Vert – Nigéria (Gr.C): 19h00

Cameroun – Maroc(Gr.A): 19h00

mercredi 13 juillet 2022

Sénégal – Zambie (Gr. D): 14h00

Algérie – Gabon (Gr.B): 16h30

Angola – RD Congo (Gr. D): 16h30

Maroc – Egypte (Gr.A): 19h00

Cap-Vert – Tunisie (Gr.C): 19h00

A l’issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale de la CAN HAND 2022

jeudi 14 juillet: Repos

Quarts de finale HAND CAN 2022: vendredi 15 juillet

11h30 : 1er Gr. B – 2e Gr. A – Q.2

14h00 : 1er Gr. C – 2e Gr. D – Q.3

16h30 : 1er Gr. D – 2e Gr. C – Q.4

19h00 : 1er Gr. A – 2e Gr. B – Q.1

Demi-finales HAND CAN 2022: samedi 16 juillet

Q. 2 x Q. 4

Q. 1 x Q.3

Finale HAND CAN 2022 et match de classement: lundi 18 Juillet.

L’équipe égyptienne de handball est championne d’Afrique en titre. Elle a aussi récemment remporté la médaille d’argent aux Jeux méditerranéens Oran-2022 et se présente comme favorite du Tournoi. La Tunisie sera la seule à pouvoir rivaliser avec la solide Egypte en tentant d’atteindre la finale de HAND CAN 2022 et espérer un 11e sacre (record) devant l’Egypte et l’Algérie (7 titres chacune).

