La photo de l’univers la plus profonde et la plus nette vient d’être dévoilée par le télescope James-Webb. Une image infrarouge unique, historique et en couleurs présentée au monde par le président américain Joe Biden lui même, à partir de la maison blanche à Washington.

Cette photo historique expose les galaxies en couleurs juste après l’avénement du Big Bang et la création de l’univers. Cette première image du télescope James Webb a été dévoilée lundi 11 juillet aux yeux du monde. Elle montre des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d’années.

Le télescope spatial James-Webb, le plus puissant jamais conçu après son prédécesseur Hubble, est lancé six mois auparavant en orbite, autour du soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. La NASA reposte la photo historique et sa description sur son site web et ses réseaux sociaux juste après l’annonce du président américain:

It’s here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb’s First Deep Field. Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb‘s first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C — NASA (@NASA) July 11, 2022

La NASA informe qu’elle devrait dévoiler bientôt de nouvelles images inédites prises par son télescope spatial James-Webb. Ces images pourront bien transformer “notre compréhension de l’univers”, promettent les scientifiques de l’agence spatiale américaine.

I.D.