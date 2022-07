PlayStation Plus répond au service de Microsoft X Box Gamepass

PlayStation Plus est mis à jour par Sony offrant 3 nouvelles catégories pour être plus semblable à son concurrent X Box Gamepass de Microsoft lancé en 2017…

La société américaine Microsoft écrase complétement les concurrents qui offrent des services d’abonnements en ligne et donne un large accès à un catalogue de jeux vidéo dématérialisé.

Ce service offrait et offre toujours une liste de jeux très intéressante qui contient même des titres exclusifs et AAA, pour da modique somme de 9.99€/mois. Pour la version Ultimate du service, elle côute 14.99€ mensuellement. Le 1er mois est proposé à seulement un dollar, histoire d’être sûr que tu mordes à l’hameçon.

Ceci étant dit, cela ne signifie pas que le concurrent, PlayStation, ne propose pas un service semblable. Bien au contraire, le service PS+ dans le PSN (PlayStation Network) existe depuis bien plus longtemps ! pour 8.99€/mois, Il offre 2 à 3 jeux téléchargeables gratuitement chaque mois, des réductions de prix exclusifs, le stockage dans le cloud pour les sauvegardes et bien sûr la possibilité de jouer en ligne.

Ce service ne fait quand même clairement pas le poids comparé au GamePass de Microsoft, qui offre de nouveaux jeux gratuits à une plus grande fréquence, et le catalogue ne fait toujours que s’élargir. Surtout que les jeux first party édités par X Box Game Studios y sont inclus sans frais rajoutés ! Sachant que c’est des titres coûtent le prix d’un jeu AAA complet, autrement, SONY a-t-elle une réponse à cela ?

Cet été, plus précisément en Juin, SONY met à jour son service pour être plus semblable à son concurrent ! en offrant 3 nouvelles catégories de PS+. En réalité c’est 2 nouvelles uniquement, car la 1ére, PS+ ESSANTIAL, est essentiellement la PS+ de base qui existe depuis des années avec les mêmes tarifs et avantages. Par contre, EXTRA et PREMIUM, c’est là ou on parle de nouveautés ! Voici ce qu’offrent ces nouveaux abonnements :

EXTRA :

Deux jeux téléchargeables chaque mois

Des réductions exclusives

Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu

L’accès au multijoueur en ligne

Inclus aussi environ 500 des meilleurs jeux PS4 et PS5, comptant certains hits du catalogue PlayStation Studios first party, comme le fait X Box, et de partenaires tiers third party. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

Premium :

Tous les avantages précédemment mentionnés pour l’abonnement EXTRA sont inclus.

Aux alentours de 300 jeux supplémentaires par rapport à l’EXTRA, dont : Jeux PS3 sur le Cloud Des jeux PSX , PS2 et PSP en téléchargement ou Cloud

Accès au service PS NOW (PlayStation Now) qui permet de jouer sur le Cloud à des jeux en streaming à partir de cotre PS4, PS5 et même PC !

Des versions d’essai à durée limitée offertes aux joueurs, afin qu’ils puissent essayer un jeu avant de s’engager dans un achat. 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an



En gros, SONY semble bien se rattraper avec ces nouveaux services d’abonnements. Toutefois, un point a quand même incité certains internautes à se moquer de Playstation. La firme japonaise annonce que les jeux 1st party de PlayStation Studios ne seront jamais inclus dans les abonnements les jours de leur sortie, autrement dis Day one, alors que le X Box Gamepass propose les jeux édités par X Box Game Studios à la sortie.

Se basant sur mon avis personnel, je peux comprendre parfaitement que ce ne serait pas rentable avec le coût de développement, d’offrir les jeux juste comme ça dans un abonnement. Mais la raison que SONY a donnée est un peu « prétentieuse ».

Selon eux, si on devrait inclure les jeux AAA 1st party dans le PS+ Premium, les jeux perdront beaucoup en termes de qualité. Ceci étant ironique, surtout à peine quelque mois après la sortie de Horizon 2 Forbidden west, un jeu AAA édité par PlayStation Studios qui coute 10€ de plus que le prix habituel de 60€, mais qui est surtout bourré de bugs et glitches !

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)