Programme Festival Bizerte 2022: 18 soirées dont 2 libanaises et 1 algérienne

Programme Festival Bizerte 2022 est tombé! La 39ème édition du festival international de Bizerte se tiendra du 18 juillet au 21 août 2022 et elle est présidé par Ahmed Trifi. 18 spectacles en tout entre concerts et one man shows dont 3 spectacles étrangers avec la participation du chanteur de rai algérien Mouh Milano, le libanais Rami Ayech et Wael Jassar et Adham Marouan au cours de la même soirée.

Le théâtre sera présent en force avec 5 one man shows proposés par des artistes tunisiennes comme Moez Toumi, Wajiha Jendoubi, Karim Gharbi, Lotfi Abdelli, et Aziz Jebali. Les enfants auront rendez-vous également avec une production théâtrale bizertine ” Le précieux trésor “.

Plusieurs artistes tunisiens se produiront sur la scène de l’amphithéâtre de Bizerte à l’instar de Chirine Lajmi, Zied Gharsa, Sabry Mosbah, Kazo ainsi que Sami Lajmi avec son spectacle Ziara et Yosra Mahnouch dans la soirée de clôture. Les soirées rap seront assurées par Balti et le duo Jenjoon et Nordo (Marwen Jbeli) dans un seul plateau rap.

Programme Festival Bizerte 2022

Lundi 18 juillet : spectacle d’ouverture ” Baba Slouma ” (Hommage à la mémoire du maestro feu Slim Baccouche)

Mercredi 20 juillet : one man show ” El Karhmena ” de Moez Toumi

Jeudi 21 juillet : concert Chirine Lajmi et Kaso

Samedi 23 juillet : concert Balti

Jeudi 28 juillet : spectacle pour enfants ” Le précieux trésor ”

Samedi 30 juillet : spectacle “Ziara ” de Sami Lajmi

Dimanche 31 juillet : concert Sabry Mosbah

Mardi 2 août : ons man show ” Big Bossa ” de Wajiha Jendoubi

Mercredi 3 août : pièce de la troupe théâtrale de Bizerte

Samedi 6 août : one man show ” Visa ” de Karim Gharbi

Mardi 9 août : one man show Lotfi Abdelli

Jeudi 11 août : concert de l’algérien Mouh Milano

Samedi 13 août : concert du libanais Rami Ayech

Mardi 16 août : concert des libanais Wael Jassar et Adham Marouan

Mercredi 17 août : one man show ” Evasion ” d’Aziz Jebali

Jeudi 18 août : plateau rap: Jenjoun & Nordo

Vendredi 19 août : concert Zied Gharsa

Dimanche 21 août : concert Yosra Mahnouch

