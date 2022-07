Startups tunisiennes au Web Summit : Le CEPEX lance un appel à candidatures

Pour appuyer la présence des Startups tunisiennes au Web Summit, le CEPEX (Centre de Promotion des Exportations) les invite à déposer leurs candidatures (à l’instar des éditions précédentes) pour participer au salon Web Summit 2022 qui se déroule du 1er au 4 novembre 2022 à Lisbonne au Portugal.

Le (CEPEX), en partenariat avec Smart Capital et le projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie ( Innov’i EU) organisent la participation des startups tunisiennes au Salon Web Summit.

Le Web Summit est considéré comme la conférence européenne la plus importante dans le domaine de développement technologique. Plus de 1250 startups seront présentes à cette édition du salon et ce dans le but d’exposer leurs produits aux 40.000 visiteurs attendus et pour rencontrer les 700 investisseurs qui seront présents durant les 3 jours de l’évènement.

Huit (8) startups tunisiennes seront sélectionnées par l’organisateur pour participer à cet événement, a précisé le CEPEX faisant savoir que les startups présélectionnées seront invitées à pitcher leurs projets devant le comité de sélection.

Elles auront l’occasion d’accroître leur visibilité, de rencontrer des partenaires et de faire du réseautage avec des contacts qualifiés, en bénéficiant du package (une visibilité sur la page web de l’événement, un accès à l’application de réseautage avant l’ouverture du salon, opportunités de pitcher dans le concours officiel du Web Summit).

Le CEPEX précise que les frais de réservation de stand (approximativement valorisés à 50k euros) à l’évènement sont pris en charge par le CEPEX, GIZ, Expertise France, la Fondation Tunisie pour le développement. Les charges directes (billets d’avion et hébergement) seront couverts partiellement.

Les startups tunisiennes innovantes labellisées avec un fort potentiel à l’international intéressées sont invitées à remplir le formulaire suivant https://forms.gle/G7bQnaCWsFLGoBua9 et le soumettre avant le lundi 18 juillet 2022 à 12h.

Tekiano avec CEPEX