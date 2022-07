Le groupe libanais Adonis attendu à Carthage, réunit 4000 spectateurs au festival Baalbak

Le groupe libanais Adonis fera partie de la programmation du Festival Carthage 2022. Il se produira le 19 juillet à l’amphithéâtre romain de Carthage. Adonis vient de lancer sa nouvelle chanson “Bass Bi Hal” qu’ils ont joué devant 4000 spectateurs dans le cadre du festival international de Baalbak au Liban.

Adonis est un groupe libanais de quatre musiciens formé en 2011 par Anthony Khoury et Joey Abou Jawdeh. Ils ont connu, dans leur début, une notoriété avec leur premier single “Stouh Adonis” (2012), un morceau de danse relatant des aventures nocturnes sur les toits de leur petite ville de banlieue.

Depuis, Adonis a joué dans de grandes salles et festivals indépendants dans le monde arabe, tels que : l’amphithéâtre romain d’Amman, le théâtre Al Geneina du Caire et le Step Music Festival de Dubaï, les membres du groupe ont aussi composé de la musique pour Netflix, Unicef, Pepsi, Lipton, Globo TV du Brésil et le ministère libanais du Tourisme.

Adonis – Bass Bi Hal

Ce groupe représente la nouvelle vague de la chanson libanaise. Quatre trentenaires, en dix ans, se sont imposés parmi les meilleurs groupes de la scène pop rock libanaise et régionale.

Tekiano avec communiqué

