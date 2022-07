Tunis sur Seine Festival : Des artistes émergents Tunisiens et arabes invités à Paris

Au programme de Tunis sur Seine Festival édition 2022, des concerts, dj sets, ateliers, stands expo-vente, tables rondes … Des artistes tunisiens, français et du Maghreb sont attendus à l’instar de Bénarès ( tunisie-France) / Deena Abdelwahed ( Tunisie) Djmawi Africa (Algérie) le duo Yuma ( Tunisie) Noble men ( tunisie ), Pekodjinn( Tunisie-Suisse)… et plusieurs autres talents.

En tout 11 performances musicales éclectiques avec des concerts live, des dj sets et des live sets électroniques sont attendus! Une vingtaine d’artistes et collectifs venus de la Tunisie, de l’Algérie, de la France, de la Syrie et de la Palestine auront carte blanche.

De plus, les visiteurs pourront s’approvisionner auprès des foodtrucks pour se régaler les papilles et découvrir et acheter les créations des artisans exposants.

C’est l’association culturelle française Tunis sur Seine qui organise à nouveau cet événement. Elle a été officiellement créée le 1er juillet 2021 et a pour objectif la promotion de la culture, les arts et les musiques du monde.

Pour plus d’informations sur le festival Tunis sur Seine et acheter les billets pour assister aux concerts, rendez-vous sur le site tunissurseine.com

S.B.