Ad Libitum de Taoufik Jebali inaugure Festival Hammamet 2022. La pièce de théâtre du dramaturge Taoufik Jebali, nouvelle création d’El Teatro, ouvre la 56éme édition du festival estival. La pièce de théâtre “AD LIBITUM” (expression latine traduite par Jusqu’à ce que (je) sois pleinement satisfait ou A Volonté) est un hommage à son acolyte, feu Zeyneb Farhat, qui a tenu à ce que ce travail scénique se concrétise de son vivant.

Le travail a réuni une panoplie de comédiens issus d’El Teatro à l’instar de Naoufel Azara, Issam Ayari, Med Saber Oueslati, Yasmine Dimassi, Walid Ayadi Amel Laouini, Syrine Ben Yahia, Ichrak Matar…et plein d’autres qui se sont succédés en solo, duo et en groupe sur scène, pour proposer des mini tableaux dépeignant une réalité Tunisienne agitée et des faits insolites communs partagés ses dix dernières années.

D’un récit à un autre, et d’une situation à une autres, les faits s’enchainent frénétiquement au rythme d’une musique joliment orchestrée par le musicien Adel Bouallegue, sans laisser au spectateur le temps de reprendre son souffle. Les instruments de musique partagent le haut de l’affiche avec les acteurs et accompagnent les textes parfois bruyamment parfois tout en subtilité.

Taoufik Jebali excelle dans l’art de jouer avec les mots, il leur donne plusieurs sens et dans les moments ou les éclats de rires fusent, les réflexions les plus profondes se déclenchent. Le public a bien ri face à des situations des plus tragiques pour se taire à moitié et applaudir par la suite le courage d’exprimer, ce que tout le monde désire taire.

Des sujets sociaux aux faits divers, en passant par les ragots et les anecdotes insolites, aux relations humaines et les sujets politiques, ‘Ad LIBITUM’ est entrée dans une sorte de course poursuite pour exprimer, dégager et développer ce que des Tunisiens accueillent quotidiennement, ‘A volonté’, un flux d’informations incessant, parfois violent et envahissant.

Les acteurs se sont déployés dans tous les espaces d’un amphithéâtre de Hammamet éclairé par une pleine lune insolite et envahi par les bruits de la montée et la descente de la mer. Un bruit de vagues improvisé qui se marie avec une musique tantôt joviale tantôt tragique, donnant une dimension surréaliste à des dialogues explorant le maintenant et frôlant l’au-delà.

La première soirée du festival Hammamet 2022, a fait sold out avec la pièce de théâtre Ad Libitum de Taoufik Jebali. Une programmation intéressante et diversifiée attend les visiteurs jusqu’au 19 aout 2022. Rendez-vous le 15 juillet 2022 avec le spectacle de musique et de danse traditionnelle «Original fusion » de Zouheir Gouja. Tout le Programme et billeterir du Festival Hammamet 2022 ici —> festivaldehammamet.com

Sara Tanit