Film Thor Love and Thunder, le 29ème film de l’univers Marvel et sixième épisode de la phase IV, est projeté en ce moment dans les salles de cinéma de Tunisie et dans le monde. Ce long métrage tant attendu par les amateurs de l’univers cinématographique de Marvel est centré sur le dieu du tonnerre ‘Thor’ et marque le retour de Jane Foster, interprétée par Nathalie Portman.

Ce long-métrage de science-fiction américain d’une durée de presque 2H est réalisé par Taika Waititi (qui a aussi réalisé le film Thor : Ragnarok (2017) ) et réunit les acteurs Chris Hemsworth, Natalie Portman, Jane Foster, Christian Bale, Tessa Thompson, Russell Crowe, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Bradley Cooper…

B.A. du film Thor Love and Thunder

Synopsis du film Thor Love and Thunder: Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Le quatrième film des aventures de Thor après Thor (2011), Thor : Le Monde des ténèbres (2013) et Thor : Ragnarok (2017), se déroule chronologiquement après les évènements d’Avengers: Endgame. Il est projeté dans complexes Pathé de Tunisie et dans plusieurs salles comme Le Colisée Tunis, CinéMadart, Amilcar…

S.B.