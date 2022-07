Festival Dougga est de retour en 2022 avec une 46ème édition qui se tiendra du 5 au 13 août. Au programme du festival Dougga 2022 des spectacles de qualité avec des artistes tunisiens de renom et des artistes de Palestine et d’Algérie.

L’inauguration du festival Dougga 2022 se fera vendredi 05 août avec un concert de l’artiste tunisienne Lobna Nooman. La clôture sera assurée par une autre artiste tunisienne talentueuse Ghalia Ben Ali, samedi 13 aout parallèlement à la célébration de la fête de la femme.

Concernant les artistes étrangers qui se produiront à l’amphithéâtre de Dougga, le groupe algéro-québécois Labess sera de la partie samedi 06 août . Le groupe de Fusion mené par Nedjim Bouizzoul est très aimé par le public tunisien mais aussi les voisins d’Algérie, dont la frontière se trouve à moins de deux heures de route en voiture. La chanteuse palestinienne Dalel Abu Amneh sera présente à Dougga dimanche 07 août après son passage à festival Hammamet 2022 le 05 août.

Deux prestations théâtrales sont au rendez-vous, la pièce de théâtre ‘Hannibal’ de Imed Oueslati et le one man show ‘Harba’ de Aziz Jebali. Parmi les autres grands artistes attendus, il y’a Lotfi Bouchnak mais aussi les rappeurs Nordo et Janjoun.

Programme du Festival Dougga 2022:

Les billets du festival Dougga 2022 sont déjà disponibles pour la vente en ligne sur le site Teskerti. Le prix des billets est fixé à 15 dt pour tous les spectacles qui débutent à 22H.

S.B.