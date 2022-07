La Météo en Tunisie sera caractérisée lundi18 juillet 2022 par un temps stable et estival, clair à peu nuageux sur la plupart des régions. Les températures seront en légère hausse, les maximales seront comprises entre 31 et 36 degrés dans les régions côtières et entre 36 et 41 degrés à l’intérieur du pays avec des vents de sirocco.

Le vent sera faible à modéré, d’une vitesse qui pourrait atteindre 40 km/h près des côtes nord. La mer sera peu agitée à agitée dans le Nord.