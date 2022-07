GE dévoile le nom des trois futures sociétés qu’elle prévoit de créer

GE annonce les noms des futures sociétés qu’elle créera au terme de son projet de scission en trois entreprises mondiales de premier plan. Chaque entreprise se concentrera sur les secteurs de croissance que sont, respectivement, la santé, l’énergie et l’aviation.

GE HealthCare sera le nom de l’activité santé de GE. Le portefeuille existant d’activités de GE dans le domaine de l’énergie, notamment les énergies renouvelables, l’électricité, le numérique et les services financiers pour l’énergie, sera regroupé sous la marque GE Vernova. GE Aerospace sera le nom dévolu à l’activité aviation de GE. Les trois nouvelles entités qui seront créées continueront de bénéficier de l’héritage et de la marque de renommée mondiale de GE, évaluée à près de 20 milliards de dollars US*.

En outre, GE a profité de cette annonce pour déclarer que les actions de GE HealthCare seront cotées sur le Nasdaq Global Select Market à l’issue du projet de scission, sous le symbole « GEHC ». En choisissant le Nasdaq, GE HealthCare bénéficiera du profil et du palmarès de cette plateforme, connue pour faire figure de marché d’accueil des sociétés innovantes et axées sur la technologie, notamment dans le secteur de la santé.

H. Lawrence Culp, Jr, Président et CEO de GE, et CEO de GE Aerospace, a commenté l’annonce en ces termes : « Ce jour marque une étape clé dans le projet visant à faire évoluer GE en trois sociétés indépendantes extrêmement spécialisées. La possibilité pour ces entreprises de tirer parti de l’aura de la marque mondiale de GE, qui représente plusieurs milliards de dollars, nous confère un avantage concurrentiel sur nos secteurs d’activités spécifiques, ce qui leur permettra de gagner des parts de marché à l’avenir. Ces nouvelles entités seront bâties sur un socle de culture lean et d’innovation, leur permettant de poursuivre notre mission de ‘construire un monde qui fonctionne.’ Elles rappelleront par la même occasion à nos clients les points forts qu’ils apprécient chez GE. »

GE entend mener la scission exonérée d’impôt de GE HealthCare au début 2023, créant ainsi une société indépendante moteur de l’innovation dans le domaine de la médecine de précision, avec pour ambition d’améliorer la prise en charge des patients et de relever de nouveaux défis cliniques au bénéfice des patients. Héritiers d’une histoire de plus d’un siècle, le nom et le Monogramme GE HealthCare seront un symbole de sécurité, de qualité, de confiance et d’innovation. La nouvelle couleur de la marque GE HealthCare porte le nom de « violet empathique ». Elle a notamment pour ambition d’exprimer plus d’humanité et de chaleur tout en se différenciant davantage. La société continuera de se positionner à l’avant-garde pour les prestataires de soin et les patients, avec plus de quatre millions d’équipements installés et plus de deux milliards d’examens réalisés par an.

Début 2024, GE prévoit d’exécuter la scission exonérée d’impôt de GE Vernova, le portefeuille d’activités énergies de GE, qui, avec ses clients, assure l’approvisionnement en électricité d’un tiers de la population mondiale et se concentre sur l’accélération du déploiement d’une énergie fiable, abordable et durable. Le nouveau nom est une combinaison de « ver » (dérivé de « verde » et « verdoyant », pour évoquer le vert et le bleu de la Terre) et de « nova » (du latin « novus » ou « nouveau »), en référence à une ère nouvelle et innovante d’énergie à faible émission carbone que GE Vernova contribuera à concrétiser. Ces attributs trouvent également leur écho dans la nouvelle couleur de marque vert foncé, dite « evergreen », de GE Vernova. Avec une base installée de plus de 7 000 turbines à gaz et 400 GW d’équipements d’énergie renouvelable, le Monogramme de GE Vernova rappellera les engagements durables de l’entreprise envers un service de qualité, l’engagement et une ingéniosité au service de ses clients.

Au terme de ces projets de scissions, GE deviendra une société dont le cœur de métier sera l’aviation et répondant au nom de GE Aerospace. Avec une base installée de 39 400 moteurs d’avions commerciaux et de 26 200 moteurs d’avions militaires, l’entreprise continuera à jouer un rôle essentiel en soutenant l’industrie, qui connaît actuellement une reprise historique, tout en façonnant l’avenir du vol par avion. Le Monogramme GE, le nouveau nom et la nouvelle couleur de la marque « bleu atmosphère » – qui représente les confins de l’atmosphère – maintiennent la position forte de la marque dans le secteur de l’aviation, tout en arborant un regard confiant quant à sa compétitivité et à ses avancées dans le domaine de l’aérospatiale et de la défense pour les générations futures. Une fois les séparations entérinées, GE Aerospace sera propriétaire de la marque GE et délivrera des licences à long terme aux autres sociétés.

Linda Boff, Directrice marketing chez GE, livre des précisions : « Au cours des six derniers mois, nous avons engagé nos clients dans un minutieux processus dans l’optique d’en extraire la valeur intrinsèque de la marque GE pour nos futures entreprises. Sur la base de données et d’analyses tirées de milliers de conversations, il est clairement apparu que le nom GE et notre Monogramme, vieux de plus d’un siècle, représentent un héritage d’innovation, un symbole de confiance pour l’ensemble des clients du monde entier, une fierté pour notre équipe et un aimant pour attirer les dirigeants de demain. Nous sommes fiers que ces futures entreprises puissent s’appuyer sur l’ADN d’innovation de GE. »

En créant trois sociétés distinctes, chacune d’entre elles sera en mesure de se concentrer sur ses marchés clés, d’une allocation de capital adaptée et d’une flexibilité stratégique, dans le but d’accroître la croissance et la valeur à long terme.

Communiqué