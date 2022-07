Nuit des étoiles 2022: La cité des sciences de Tunis annonce plusieurs festivités

La nuit des étoiles 2022 sera organisée dans sa 19e édition par la Cité des Sciences de Tunis vendredi 05 août 2022. Cet événement astronomique annuel est de retour et sera une occasion pour pour observer le ciel à la recherche d’étoiles filantes, comme les Perséides précise la Cité des Sciences Tunis en ajoutant que d’autres belles surprises astronomiques sont programmées.

La Cité des Sciences précise dans un communiqué partagé sur sa page Facebook que la Nuit des Étoiles 2022, est proposée à tous les curieux du Ciel, à l’heure où le retour à la Lune se concrétise avec un premier quartier lunaire.

Le ciel profond sera à la portée des télescopes de la CST et un spectacle céleste sera animé grâce au tourisme du ciel. Il sera possible d’observer les deux planètes Jupiter et Saturne et les constellations du triangle d’été : la Lyre, le Cygne et l’Aigle.

Au programme de la nuit des étoiles 2022 à Tunis plusieurs Conférences vulgarisées dédiées au grand public, à savoir :

– “L’observation spatiale pour le suivi du changement climatique”, par Dr. Mehrez Zribi, Directeur du Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère (CESBIO) Toulouse ;

– « la tache rouge de Jupiter et la mécanique des Fluides », par M. Nader Masmoudi, Professeur de Mathématiques à l’Université de New York , Prix Ferma des Mathématiques 2017, et Prix international Roi-Fayçal (King Faisal Prize) de l’année 2022 dans la catégorie « Science ». Membre de l’Académie des Arts et des Sciences, Etats-Unis .

– « Premier pas de la Tunisie dans l’espace : #Challenge1», par un représentant de #TELNET ;

– « L’application de l’#Intelligence_Artificielle dans le spatial et la planétologie spatiale», par Mme. Salma Barkaoui, Dr. Ing. en Mathématiques Appliquées aux Sciences.

Développement de la pensée humaine en astronomie, Pr. Foued Sefyani, Université Gathi iadh, Marrakech, Maroc .

Membre de l’Union Astronomique Internationale (IAU),

Membre de l’Arab Astronomical Society (ARAS),

Membre de l’Observatoire Astronomique Universitaire d’Oukaïmede.

– « Quiz avec des Prix très intéressants pour le Public de la Cité des Sciences

– Une session parallèle composée d’interventions scientifiques sera aussi présentée à l’auditorium Ibn KHALDOUN de la CST.

– Une projection en live streaming de la soirée, des #observations_astronomiques, plusieurs stands d’animations en biologie, physique, astronomie, mathématiques et des expériences scientifiques ludiques seront également proposés en parallèle.

Des animations et des stands variés seront proposés en collaboration notamment avec la Société Astronomique de Tunisie (SAT), l’Association Jeunes Sciences de Tunisie (AJST), l’Association des jeunes astronomes (TAYA), l’Association TUNSA, l’Association Africaine du développement du géospatial (AGEOS), l’Association tunisienne de l’aéronautique (ATA), la START Up Aca_Robotique, et bien d’autres …

Au cours de la soirée, des interludes et des shows musicaux seront interprétés par la jeune violoniste Touka Askri. Vers la fin, une pièce de théâtre sur le vestige Hafside Abou Fehr, qui consiste à mettre en valeur le site archéologique et « les jardins d’Abou Fehr » sera présentée par le Centre des Arts Dramatiques et scéniques de la Manouba.

Pour assister à la Nuit des étoiles 2022 à la cité des sciences de Tunis, il faut acheter un ticket au prix 5 dt, disponible sur place. Plus de 8000 visiteurs sont attendus pour la dite soirée astronomique.

Tekiano avec Cité des Sciences Tunis