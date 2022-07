Huawei Spark lancé pour soutenir les Startups Tunisiennes

Huawei Spark est lancé pour soutenir les Startups Tunisiennes. Huawei Tunisie lance le programme Spark, son programme international de soutien aux Startups qui offre des ressources Cloud gratuites, une formation technique et un soutien spécialisé.

Huawei Tunisie est le récent lauréat de « l’ICT Industry Talent Development Award » du Tunisia Investment Forum. Le lancement de Huwaei Spark Program a été fait lors d’un événement organisé vendredi, 15 juillet 2022, à l’hôtel Laico Tunis avec la présence de plusieurs acteurs de la TIC en Tunisie.

L’ouverture de cet évènement s’est déroulée en présence de M. Nizar Ben Néji, Ministre des Technologies de la Communication, de son excellence l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie, M. Zhang Jianguo, M. Mohamed Ali Mejri, Président Directeur Général de «Smart Tunisian Technoparks» et de M. Alaya Bettaïeb, directeur général de Smart Capital, l’Opérateur du programme Startup Tunisia.

De son côté, l’équipe de Huawei était représentée notamment par M. Lin Xingshuo, directeur général de Huawei Tunisie, M. Adnane Ben Halima, vice-président en charge des affaires publiques de Huawei Northern Africa, M. Hong Liang, directeur général adjoint de Huawei Tunisie et de M. Houssem Aouinti, Tunisia Cloud & AI Business Director chez Huawei.

Dans son intervention, M. Nizar Ben Neji, a déclaré : « L’entreprenariat est une idée, un rêve, une aventure, une motivation. Avec beaucoup d’engagement et de persévérance, ce rêve se concrétise et voit le jour ». Il n’a pas manqué de remercier Huawei Tunisie et ses partenaires pour l’ensemble de leur activités RSE et notamment leur engagement infaillible envers l’écosystème des startups en Tunisie.

Lors de son allocution, M. Lin Xingshuo, a annoncé : « Huawei est un partenaire stratégique du gouvernement Tunisien et de l’écosystème local des startups, à ce titre nous inscrivons notre soutien à la transformation digitale de la Tunisie sur le long terme, chose que nous faisons depuis 1999 ». En Tunisie, nous sommes heureux de voir que les startups jouent un rôle indispensable dans l’innovation technologique. Le pays se distingue par son écosystème en plein essor.

Pour le projet SPARK, Huawei coopère avec les principaux acteurs : Ministère des TIC, Smart Capital, Smart Tunisian Technoparks, incubateurs, accélérateurs et les sociétés de capital-risque. La finalité du projet est de sélectionner conjointement 15 startups. L’annonce des startups sélectionnées aura lieu fin octobre 2022 ».

De son côté, M. Alaya Bettaïeb, a valorisé l’initiative de Huawei : « c’est une première en Afrique et dans le monde Arabe. Il est de notre responsabilité de contribuer à la réussite de ce programme».

M. Mohamed Ali Mejri, a, quant à lui, souligné que : « Ce programme est une occasion pour nos startups de s’ouvrir aux marchés extérieurs et d’y commercialiser leurs services et innovations ».

L’évènement du lancement a été clôturé par la signature d’une convention de partenariat entre Huawei Tunisie, Smart Tunisian Technoparks et Smart Capital, l’Opérateur du programme Startup Tunisia.

L’objectif étant de faire bénéficier les startups éligibles de ressources Cloud gratuites, d’une formation technique et d’un soutien spécialisé, tout en leur permettant de profiter des opportunités commerciales à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Les startups pouvant postuler à ce programme doivent être labellisées ou en cours de labellisation, en possession d’un produit et/ou service complet, ainsi qu’un plan d’affaires clair. Elles doivent soit utiliser actuellement un service Cloud ou le prévoir dans un avenir proche. Il est important aussi d’avoir au moins un ingénieur qui réussira l’examen de certification Huawei Cloud.

Les startups tunisiennes qui désirent postuler doivent respecter les échéances suivantes :

– Du 15 juillet au 31 août 2022: les startups candidates peuvent postuler en ligne via ce lien : https://bit.ly/3c68C6S

– Du 1er septembre au 30 septembre 2022 : sélection du Top 50 puis du Top 30 des startups.

– Du 1er octobre au 20 octobre 2022 : sélection du Top 15 des startups.

– Fin octobre 2022 : cérémonie et annonce des 15 lauréats.

Tekiano avec communiqué