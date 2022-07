Chansons ‘Dites non au Diabète’ en 3 langues :La Fondation Merck sensibilise sur la prévention du diabète

Dites non au Diabète est le titre de la chanson lancée par La Fondation Merck, branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Trois chansons en trois langues nommées « NO more Diabetes, Sugar Free » en Anglais, « Dites non au Diabète » en Français et « Chega de Diabète » en Portugais ont été lancées pour sensibiliser les populations ciblées.

Parlant des chansons, la Sénatrice, Dr Rasha Kelej, CEO de la Fondation Merck, a déclaré : « Je suis très heureuse de publier nos trois nouvelles chansons en anglais, français et portugais, dans le cadre de notre Programme National des Points Bleus du Diabète de la Fondation Merck. Les chansons transmettent un message important selon lequel le diabète peut être prévenu et pris en charge avec des modifications du mode de vie comme se passer de sucre, manger équilibré, faire de l’exercice régulièrement, arrêter de fumer et limiter la consommation d’alcool.

Je suis fière de collaborer avec des chanteurs très talentueux et populaires de trois pays : Cwezi du Ghana pour la version anglaise, Laura Beg de Maurice pour la version française et Blaze du Mozambique pour la version portugaise. Les trois chanteurs ont magnifiquement chanté. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux ».

Cliquez ici pour écouter la Chanson Française « Dites non au Diabète »

Le diabète est un problème croissant en Afrique subsaharienne. Le diabète de type 2, la forme la plus courante, est de plus en plus répandu en raison des taux croissants d’obésité, d’inactivité physique et d’urbanisation. Selon les données récentes, 24 millions d’adultes dans la tranche d’âge de 20 à 79 ans vivent avec le diabète en Afrique subsaharienne, dont le nombre a été estimé à 33 millions et 55 millions d’ici 2030 et 2045 respectivement.

Le Programme National des Points Bleus du Diabète de la Fondation Merck, en partenariat avec les Premières Dames Africaines, les Ministères de la Santé, les Sociétés Médicales et les Universités, aide à améliorer l’accès à des soins du diabète équitables et de qualité à l’échelle nationale dans les pays africains.

« Je suis très fière de partager que dans le cadre de notre Programme National des Points Bleus du Diabète, la Fondation Merck offre plus de 660 bourses d’études pour Diplôme d’un an et Master de deux ans sur le Diabète, Prévention Cardiovasculaire et Endocrinologie pour les médecins de 43 pays afin de mieux prendre en charge les patients atteints du diabète, d’hypertension et d’endocrinologie.

Cela comprend également des bourses pour le Cours de Master sur la Prise en Charge Clinique du Diabète en 4 langues – Anglais, Français, Portugais et Espagnol, approuvé par les Sociétés du Diabètes, au Royaume Uni pour les médecins des pays d’Afrique et d’Amérique latine. Par conséquent, j’aimerais inviter les jeunes médecins à postuler pour nos bourses sur submit@merck-foundation.com afin de combler le manque de soins de santé publics si nécessaire dans leurs communautés », a ajouté le Dr. Kelej.

De plus, la Fondation Merck a annoncé l’Appel à Candidatures pour ses Prix du « Diabètes & Hypertension », Prix des Médias, Film, Chansons, et Mode 2022 en partenariat avec les Premières Dames Africaines. Les quatre prix ont été annoncés pour les médias, les musiciens, les créateurs de mode, les cinéastes, les étudiants et les nouveaux talents potentiels dans ces domaines. Le thème des prix est de promouvoir un mode de vie sain et de sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce du diabète et de l’hypertension. J’invite tous nos artistes talentueux et représentants des médias à postuler pour ces prix à submit@merck-foundation.com », a conclu le Dr. Rasha Kelej.

