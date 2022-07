Météo en Tunisie : Températures toujours en hausse

La météo en Tunisie sera caractérisée par des températures toujours en hausse ce mercredi 27 juillet 2022 indique l’Institut Nationale de météorologie. Les maximales oscilleront entre 39°c et 44°c et seront accompagnées de coups de sirocco à l’exception des régions du nord et du Sahel où elles seront comprises entre 33°c et 38°c.

Des Formations orageuses sont prévues cette après-midi sur les hauteurs de l’ouest. Elles seront accompagnées de pluies éparses et Quelques nuages dans le reste des régions.

L’activité des vents requiert de la vigilance près des côtes et dans le golfe d’Hammamet. La vitesse des vents atteindra 40 km/h.