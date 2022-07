La Météo en Tunisie sera caractérisée par des températures maximales oscilleront entre 32°c e 37°c dans les régions côtières et entre 37°c et 42°c à l’intérieur du pays. Elles atteindront 44°c dans dans le sud-ouest et seront accompagnées de coups de sirocco.

Vents faibles à modérés. Ils seront plus forts à partir de l’après-midi dans les régions côtières du nord et dans le sud.

La Mer sera peu agitée à agitée dans le nord et dans le golfe de Gabès.