Développement de jeux vidéo : Les Gamedev sont plus chanceux aujourd’hui en Tunisie

Le développement de jeux vidéo et un des domaines qui attirent de plus en plus les jeunes tunisiens. Les Gamedev sont plus chanceux aujourd’hui en Tunisie. Je me souviens dans mon temps, soit un peu plus d’une dizaine d’années auparavant, s’initier dans le Game development était tout sauf facile ou évident.

Le manque d’informations et de documentation, d’enseignants et formateurs expérimentés, d’événements prônant le domaine étaient pratiquement inexistants. Sans parler des personnes qui cherchent à en faire une profession ou s’y lancer comme entrepreneur. Heureusement que maintenant, les barrières d’entrée sont plus souples et les opportunités plus larges grâce au travail et persévérance des personnes passionnées. Rien qu’au niveau de l’éducation, il est possible aujourd’hui d’avoir une formation d’initiation gratuite.

Formation Game Dev avec GlobalNet

Le FSI GlobalNet offre le privilège de pouvoir participer GRATUITEMENT à une formation d’initiation au développement de jeux vidéo. A la fin du stage, tous les participants auront appris les fondamentaux du moteur de jeux Unity et une connaissance des bases de la programmation orienté objet, en l’occurrence le langage C#.

Ils auront également leur propre jeu développé de leurs mains, installé sur leur smartphone personnel. La formation est animée par votre humble serviteur, Mohamed « SpooT » NABLI, un développeur de jeux vidéo sénior expérimenté. Quand on compare la situation avec dix ans en arrière, c’était la galère pour trouver l’information. On devrait se limiter par les quelques livres disponibles et le très peu de tutoriels en ligne.

Incubateurs et Startups

Pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans la vie entrepreneuriale et réaliser leurs jeux, il n’y a jamais eu autant d’opportunités que maintenant. Des incubateurs tels que LEVEL1 lancent des programmes très intéressants comme le POC’IT, le premier programme de préincubation sectorielle en Tunisie conçu par LEVEL1 , soutenu par Smart Capital et ses partenaires la CDC, la Banque Mondiale et la GIZ Tunisie.

Ce programme est dédié aux Startups innovantes dans les very early stage, ciblant les jeunes professionnels, les étudiants et les développeurs basés dans les régions.

POC’IT – cohorte Gaming a démarré depuis Janvier 2022, Il s’agit d’un programme de renforcement de capacité « de l’idée jusqu’à la validation technique du prototype » tout en menant les recherches du marché et les User Persona afin d’acquérir des Beta users pour valider le proof of concept (POC).

Un expert gaming a été mis à disposition des Startups pour les accompagner sur le volet développement de leurs POCs durant 6 mois. Ce dernier est chargé de donner un appui technique, des conseils sur le game design, les technologies, le moteur de jeux, les plug-ins et tout ce qui pourrait aider les startuppers à avancer dans leur projet.

Dans une première étape, les Startups de POC’IT ont présenté leurs démo techniques devant un comité d’experts dans le gaming et auront l’opportunité en fin de la période du programme pour pitcher leurs projets devant des investisseurs afin de lever les fonds nécessaires pour la finalisation du développement de leurs jeux vidéo . On rêverait d’une telle opportunité dans mon temps, c’était du rêve ! Les choses ont bien changé depuis le lancement de DigitalMania, la 1ére startup en gaming en Tunisie.

Plus de visibilité dans les événements Gaming majeurs

Retro Gaming Tunisie Events s’engage à inviter dans chaque événement ou elle est chargée d’un stand Retro Gaming, 2 à 3 Startups pour exposer leurs jeux aux spectateurs. L’intérêt c’est d’avoir du feedback des joueurs présents, faire du réseautage avec les associations, autres startups, et même les quelques ministères qui s’y présentent parfois. Sans oublier l’intérêt primaire, avoir un boost de visibilité et de motivation.

L’objective est d’essayer de convaincre les tunisiens que le Gamedev fait autant partie de la culture gaming que le eSport, le Retro gaming et autres aspects de gaming. C’est ce à quoi s’engage notre équipe, comme explique sur la radio IFM :

Il est arrivé que deux Startups soient présentes juste à côté du stand Retro Gaming Tunisie dans un événement à l’UTICA. Cette présence leur a été bien bénéfique. Et ça ne s’arrête pas là, des Startups seront également présent pour l’événement à venir le Ryujin ‘con, le 28 Août à l’UTICA également.

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)