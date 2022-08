FIH2022: “Evasion” d’Aziz Jebali (Retour en images et vidéo)

“Evasion” ou ” El Harba “, le one man show attendu d’Aziz Jebali a fait “Sold Out ” dans la soirée du 30 juillet 2022.

Aziz jebali a entamé sa tournée nationale en commençant par le Festival International de Hammamet (FIH2022).

Des personnages divers, riches, attachants, drôles et une intrigue fictive font ce spectacle, à l’humour débordant.

Sur scène, les spectateurs font la connaissance d’un savant, scientifique ambitieux et ” expert en développement humain “. Il décide de peupler ” une planète 2.0 “. Cette autre planète terre, ne peut être que peuplée ” d’Humains ” ayant les qualités nécessaires pour une vie terrestre bien meilleure, nouvelle, dénuée de défauts, de bêtises, d’apathie. Riche de valeurs humaines diverses, où il fera bon vivre.

Pour se faire, un casting de terriens tunisiens est mis en place pour retenir quelques profils de tunisiens prisés, aimés, ayant réussi leur vie. Tout en les tournant en dérision et avec beaucoup d’humour, Aziz Jebali les endossera successivement pendant tout le spectacle.

Fou-rires collectifs, face à des scènes musicales et dansantes, blagues hilarantes, piques à n’en plus finir, et sarcasme ont fait le succès d’ ” Evasion ” depuis sa sortie, il y’a quelques mois. Aziz Jebali est programmé pendant tout l’été dans d’autres régions tunisiennes.

Le spectacle à Hammamet s’est déroulé en présence de Hayet Guettat Guermazi, ministre des Affaires Culturelles et de quelques journalistes et comédiens de la scène théâtrale.

Aziz Jebali, ému aux larmes, a salué son public en guise de clôture. ” Ce spectacle est un moment historique pour moi : il y’a un avant Hammamet et un après. Une scène comme celle-ci ne peut que nous rendre encore plus mature et confiant. J’espère avoir été à la hauteur ” a déclaré l’artiste lors d’un point de presse. S’évader a davantage un sens spirituel, selon Jebali, que ” s’évader ” au vrai sens du terme, c’est-à-dire ” Fuir “.