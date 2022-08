Tunisie : Lancement du nouveau OPPO Find X5, caractéristique et prix

Une technologie révolutionnaire avec la vidéo 4K Ultra Nuit optimisée par MariSilicon X. Un système de caméra très avancé et deux capteurs phares IMX766. Un véritable écran 120Hz à milliards de couleurs. Une plateforme SoC avec des performances 5G supérieures. Une charge rapide SUPERVOOC 80 W leader de l’industrie et un emblématique étalonnage des couleurs naturelles développé avec Hasselblad.

OPPO vient de dévoiler, en Tunisie, sa nouvelle série haut de gamme Find X5, qui sera lancée pour la première fois dans notre pays, à partir du 1er août 2022, avec des offres promotionnelles attrayantes. Il s’agit du smartphone phare FIND X5 Pro et le smartphone FIND X5.

Outillée d’une technologie de pointe, la série Find X5 offre une esthétique moderne et futuriste et des expériences d’imagerie inédites dans le monde. La série inclut un processeur révolutionnaire de traitement d’images, qui surmonte le plus grand défi de la capture vidéo sur smartphone : l’enregistrement nocturne. Ceci est associé à un système de caméra double phare IMX766 incomparable, avec des performances inégalées, outre une connectivité 5G ultra-rapide et une incroyable technologie de charge rapide SUPERVOOC.

Vidéo 4K ULTRA NUIT & Imagerie captivante

La vidéo de nuit représente un défi majeur pour les smartphones, de sorte que d’innombrables beaux moments restent non capturés ou enregistrés en basse qualité. C’est pourquoi OPPO a conçu un NPU d’imagerie dédié, MariSilicon X, pour dévoiler beaucoup plus de détails la nuit.

Basé sur un processus de 6 nm conçu pour des performances d’imagerie de premier plan, le MariSilicon X offre non seulement la puissance de calcul IA la plus puissante disponible aujourd’hui, mais exécute également un algorithme avancé de réduction du bruit IA (AINR) conçu par l’OPPO Research Institute. Cela signifie qu’il peut détecter et réduire le bruit dans chaque image, pixel par pixel, tout en préservant les détails les plus fins, le teint de la peau et la précision des couleurs.

Résultat : une amélioration par quatre de la résolution vidéo nocturne et une reproduction avancée des couleurs, rendant la vidéo 4K Ultra Nuit possible pour la première fois sur un smartphone Android, avec chaque image aussi propre qu’une photo fixe.

MariSilicon X d’OPPO n’est qu’un élément clé du système avancé d’imagerie du Find X5 Pro. Les caméras grand angle et ultra grand angle sont dotées de la technologie avancée de Sony. La caméra grand angle est également dotée d’un système OIS à cinq axes, le premier du genre, qui, combiné à des algorithmes propriétaires, s’améliore à chaque utilisation pour contrer le tremblement des mains, réduire le bruit et rendre les scènes plus nettes. L’utilisateur obtiendra ainsi des photos encore meilleures et des vidéos plus stables que jamais.

Avec une capture vidéo 4K Ultra Nuit supérieure sur des caméras larges et ultra larges, la série Find X5 offre la meilleure qualité d’image large et ultra large de l’industrie pour les photos et les vidéos.

Travaillant en étroite collaboration avec Sony pour personnaliser un capteur IMX709 pour la caméra frontale du Find X5 Pro, OPPO a intégré MariSilicon X pour garantir que les selfies soient plus beaux que jamais, avec plus de texture et une reproduction plus précise des couleurs, même dans des conditions d’éclairage difficiles. Et lorsque plus d’amis sautent dans le cadre, la caméra selfie passe automatiquement d’un grand angle de 80 à 90 degrés, s’assurant que personne n’est laissé de côté.

OPPO Find X5 Pro propose également l’étalonnage des couleurs naturelles Hasselblad en mode Pro et une gamme de filtres créatifs, apportant une couleur naturelle emblématique, un profil de couleur professionnel et un style à la photographie mobile.

Design futuriste avec un look et une sensation haut de gamme

Find X5 Pro incarne un design futuriste pour exprimer un sentiment de beauté calme et inégalé. Le dos en céramique véritable ultra-dur du Find X5 Pro est disponible en céramique blanche et en noir pour refléter sa sophistication propre et moderne. Ce panneau arrière en céramique sans soudure est deux fois plus résistant que n’importe quel panneau de verre conventionnel et double aussi efficace pour la dissipation de la chaleur. Et bien sûr, le Find X5 Pro est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière avec un indice de protection IP68.

L’écran du Find X5 Pro est aussi impressionnant, avec un écran AMOLED incurvé ultra-clair de 6,7 pouces. Avec une résolution WQHD+ et une couverture de la gamme de couleurs P3 à 100%, l’écran 10 bits du Find X5 Pro affiche plus d’un milliard de couleurs, créant des dégradés de tons et de couleurs fluides et subtiles.

Find X5 Pro améliore également les performances d’affichage avec le premier étalonnage des couleurs multi-luminosité, créant des couleurs cohérentes, même sous une faible lumière artificielle ou sous un ciel d’été lumineux.

Des quantités excessives de types de lumière spécifiques peuvent avoir un impact sur le sommeil et entraîner une fatigue oculaire. OPPO a ainsi introduit une gradation d’écran de niveau 8192 sur le Find X5 Pro, pour faire correspondre les vitesses de réglage de la pupille dans différentes conditions d’éclairage. Le résultat : une expérience visuelle plus confortable avec les soins oculaires les plus avancés disponibles sur un smartphone.

Le smartphone phare d’OPPO le plus puissant à ce jour

Propulsé par le processeur multicœur Snapdragon 8 Gen 1 de dernière génération, le Find X5 Pro est suralimenté pour gérer même les jeux et les applications les plus exigeants. Basé sur un processus de fabrication compact de 4 nm, le GPU phare intégré de Qualcomm 2022 offre des performances 30% supérieures et une efficacité énergétique 25% supérieure à celle de la génération précédente, en plus de capacités d’IA améliorées.

Malgré sa puissance de pointe, OPPO a redoublé d’efforts pour augmenter la durée de vie de la batterie sur Find X5 Pro et a amélioré la gestion de son alimentation. La grande batterie double cellule de 5000 mAh reflète une augmentation de capacité de plus de 11% par rapport au Find X3 Pro.

Find X5 Pro introduit également Battery Health Engine, qui aide à maintenir une durée de vie optimale de la batterie sur une plus longue période – jusqu’à 1600 cycles de charge, soit environ deux fois la durée de vie standard de l’industrie.

Grâce à la prise en charge de la technologie de charge rapide SUPERVOOC 80 W améliorée, le Find X5 Pro peut être rechargé de presque vide à 50% en seulement 12 minutes, et avec AIRVOOC 50 W, il alimente jusqu’à 100% sans fil en seulement 47 minutes.

Le système ColorOS 12.1 : intelligent et sécurisé

Centrée sur l’humain, l’interface ColorOS 12.1 présente aussi une expérience belle, intuitive et personnelle jamais réalisée. Associée au système d’exploitation Android 12 de Google, elle offre des expériences incroyables et des fonctionnalités de confidentialité de pointe, tout en conservant un accès complet au Google Play Store et à ses plus de 3 millions d’applications.

Avec cette version 12.1, les utilisateurs peuvent facilement tirer le meilleur parti de leur nouveau Find X5 Pro. Et lorsque le multitâche sur le téléphone seul ne suffit pas pour faire avancer les choses, une nouvelle fonctionnalité Multi-Screen Connect permet un travail transparent sur un PC et un téléphone Windows.

Maintenir la confidentialité et la sécurité de vos données – qu’elles soient personnelles ou professionnelles – a toujours été une priorité absolue et un objectif clé pour ColorOS. Ces efforts ont été reconnus par des organisations tierces, notamment ISO, ePrivacy et TrustArc, et en novembre 2021, le Find X3 Pro a été le premier smartphone chinois à recevoir la certification des critères communs MDfPP.

OPPO Find X5 : un bijou haut de gamme

OPPO Find X5 a une finition sobre mais ultra-premium, avec un verre dépoli et mat et un châssis résistant aux empreintes digitales. Disponible en noir ou blanc, le grain fin de cette texture givrée à 90% crée un magnifique lustre presque soyeux qui joue avec la lumière et se sent incroyable dans la main.

Le smartphone comprend également l’excellent système de caméra double IMX766 ; alimenté par MariSilicon X, un écran de 6,5 pouces à 120 Hz d’un milliard de couleurs, une charge rapide SUPERVOOC 80W, une charge sans fil AIRVOOC 30 W et plus encore.

Prix et disponibilité

L’OPPO Find X5 Pro sera disponible, en Tunisie, à partir du 1er août 2022 au prix de 4 999 dinars, avec une offre spéciale durant tout le mois d’août incluant gratuitement le chargeur sans fil AIRVOOC 50W et les écouteurs premium OPPO ENCO W51.

L’OPPO Find X5 sera aussi disponible, en Tunisie, à partir du 1er août 2022 au prix de 3 499 dinars, avec une offre spéciale durant tout le mois d’août incluant gratuitement le chargeur sans fil AIRVOOC 50W et les écouteurs OPPO enco W32.