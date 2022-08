Météo – Tunisie : Températures entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières et les hauteurs

Au cours de la journée de mercredi, les températures seront stationnaires. Les maximales oscilleront entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières et les hauteurs, entre 34 et 39 degrés dans le reste des régions et atteindront 42 degrés sur l’extrême sud avec apparition de coup de sirocco.

L’activité des vents requiert de la vigilance au sud ou ils provoqueront des tourbillons de sable. La mer sera agitée à peu agitée. Ciel peu nuageux sur la plupart des régions. Des nuages se formeront et pourront être accompagnés de pluies orageuses et chutes de grêles sur certains limités.