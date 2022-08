Le voyage vers la prochaine génération d’innovations pliables commence aujourd’hui

Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et directrice marketing de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics, parle du nouveau format de l’Unpacked cette année qui ouvre l’expérience Galaxy aux participants en présentiel comme en ligne.

Voilà maintenant plus de dix ans que les Galaxy Unpacked de Samsung sont le point culminant de l’innovation, de la technologie et de la célébration – rassemblant la communauté Galaxy du monde entier pour dévoiler les dernières innovations Samsung Galaxy.

Depuis sa création en 2009, l’Unpacked est bien plus qu’un lancement de nouveaux produits, c’est un événement qui réunit les fans de Samsung et qui reconnaît le travail de milliers d’employés derrière chaque nouveau produit. Les fans de Samsung assistent chaque année aux Unpacked pour découvrir les prochaines innovations Galaxy qui reflètent les valeurs de Samsung et font avancer l’ensemble de l’industrie mobile.

Alors que le monde s’ouvre à de nouvelles expériences, nous réinventons l’Unpacked à travers le prisme de notre philosophie Galaxy pour refléter la créativité de nos appareils pliables. Notre ambition n’est pas seulement de faire évoluer les technologies mais aussi notre approche marketing. C’est pourquoi nous souhaitons que l’expérience Galaxy soit ouverte à tous.

L’expérience Galaxy revisitée

En amont de la prochaine expérience Unpacked, nous avons lancé une campagne de communication qui annonce un monde meilleur que celui d’avant avec le lancement imminent de nouveaux appareils pliables. Le symbole universel “supérieur à” (>) illustre le fait que nos smartphones pliables ne se limitent pas à un nouveau format, mais changent la façon dont nous interagissons avec nos appareils.

Défiant une fois de plus les idées préconçues sur les capacités des smartphones, Samsung propose de nouvelles façons de travailler, de se divertir et de capturer les moments de vie grâce à cette nouvelle série.

Le meilleur de l’hybride

Cette année marque une nouvelle ère de l’Unpacked. Elle allie le meilleur des événements physiques et en ligne pour proposer une expérience unique.

De nouveaux espaces immersifs et expérientiels permettront aux consommateurs à travers le monde de prendre en main nos produits dans un cadre ludique, créatif et stimulant.

L’expérience prendra place au cœur de Piccadilly Circus à Londres et du Meatpacking District à New York. Ces événements réuniront la communauté Galaxy, les journalistes, les partenaires et les employés de Samsung du monde entier et leur permettront de découvrir les derniers produits et innovations de Samsung comme jamais auparavant.

Le meilleur “reste à venir”

En clin d’œil à notre couleur iconique Lavande, nous allons repeindre la ville en violet. Le 10 août, Samsung et BTS s’associeront pour la première diffusion transatlantique de la vidéo pliable « Yet to Come ».

La version intégrale de la vidéo sera diffusée en avant-première à 22 heures (heure française) dans plusieurs quartiers emblématiques, notamment Times Square à New York.

Mais ce n’est pas tout.