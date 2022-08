Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau HUAWEI nova Y70, nouveau-né de la famille nova avec la plus longue durée de vie de la batterie

Le dernier HUAWEI nova Y70 a fait quelque chose d’incroyable dont peu d’autres téléphones du même segment pourraient se vanter. Il a rassemblé tant de fonctionnalités impressionnantes et exclusives sur un seul appareil et le tout pour un prix attractif.

Le smartphone est doté d’une incroyable batterie de 6000 mAh, un écran immersif de 6,75 pouces, un grand trio d’appareils photo, et bien plus encore.

Voici tout ce que vous devez savoir concernant ce nouveau joyau téléphonique de HUAWEI.

Pendant combien de temps la batterie peut-elle tenir avant la prochaine charge ?

Comme vous le savez déjà, le HUAWEI nova Y70 est doté d’une batterie ultra-performante de 6000 mAh. Ceci reste assez impressionnant même pour un smartphone de dernière génération. Cet équipement permet au smartphone d’aller jusqu’à 3 jours avec une seule charge complète. Une autre caractéristique qui rend l’appareil davantage attirant est le HUAWEI SuperCharge de 22,5 W. Avec cette fonctionnalité totalement inédite, pas besoin d’attendre des heures pour que votre batterie se recharge intégralement.

L’écran convient-il pour jouer et regarder des films ?

Le HUAWEI nova Y70 dispose d’un grand écran HUAWEI FullView de 6,75 pouces, idéal pour regarder des vidéos. Le rapport d’écran de 90,26% permet à l’utilisateur de se plonger intégralement dans une expérience visuelle immersive. Le smartphone arbore un design d’écran à la fois beau, simple et classique.

Pour les gamers, l’écran du smartphone prend également en charge une technologie Multitouche à 10 points de pointe pour fournir un temps de réponse rapide, même lors de l’utilisation de gestes multi-doigts.

Pour prévenir toute forme de fatigue oculaire et préserver les yeux de ses utilisateurs, le HUAWEI nova Y70 dispose d’une gradation intelligente, d’un écran lumineux, d’un mode e-book, ainsi que d’une fonction d’amélioration constante de la qualité vidéo.

Qu’en est-il de la qualité de l’appareil photo du HUAWEI nova Y70 ?

Si vous recherchez un smartphone doté d’un appareil photo ultra-performant vous permettant d’exploiter au maximum votre génie créatif alors la triple caméra AI du HUAWEI nova Y70 est ce dont vous avez exactement besoin. Il dispose d’une caméra principale haute définition 48MP, d’une caméra ultra grand angle 120° 5MP et d’une caméra de profondeur 2MP.

L’appareil photo principal de 48MP haute définition (ouverture f / 1.8) favorise un éclairage impressionnant. Associé aux autres algorithmes Huawei, le HUAWEI nova Y70 assure une netteté incroyable de vos photos et ce, même lorsque vous capturez des images à contre-jour.

La caméra ultra grand angle 5MP vous aide à insérer facilement plus de contenu dans une seule image. Celle de profondeur 2MP fonctionne avec l’algorithme bokeh innovant pour flouter l’arrière-plan, permettant à votre sujet de se démarquer. La caméra frontale 8MP prend également en charge l’effet bokeh pour brouiller l’arrière-plan lors de la prise de selfies.

L’algorithme AI Beauty de Huawei permet d’avoir des selfies faisant ressortir tous les moindres détails avec un effet d’embellissement naturel. Il est doté d’incroyables capacités permettant d’améliorer de façon intelligente les problèmes liés à la netteté de l’image et au bruit numérique tout en gardant vos selfies intacts.

Que représentent les 128 Go d’espace de stockage ?

Grâce à ces 128 Go d’espace de stockage, le HUAWEI nova Y70 vous permettra de stocker aisément jusqu’à 170 épisodes d’une série, 20 000 chansons et plus de 60 films HD sur votre smartphone. Cependant, le téléphone s’adresse également aux utilisateurs qui effectuent une activité plus importante sur leur smartphone et qui auront par conséquent besoin d’un espace de stockage supplémentaire.

C’est ainsi que le HUAWEI nova Y70 prend en charge jusqu’à 512 Go de capacité de stockage avec l’utilisation de cartes MicroSD, permettant de stocker davantage de fichiers dans le téléphone. Il est également équipé de la technologie de compression EROFTS qui facilite le téléchargement des chansons, vidéos et jeux préférés de l’utilisateur.

L’AppGallery fiable, innovante, conviviale et sécurisée est disponible sur le HUAWEI nova Y70 offrant aux utilisateurs la capacité de naviguer, explorer, trouver et télécharger facilement un large éventail d’applications de haute qualité.

