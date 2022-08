Galaxy Unpacked 2022 de Samsung : L’évènement de reveal en livestream le 10 août

Galaxy Unpacked 2022 de Samsung sera lancée officiellement le 10 août. L’évènement de reveal se fera en livestream. La gamme Galaxy de Samsung se prépare ainsi à s’étendre. En effet, Samsung a annoncé qu’elle tiendrait un grand événement pour annoncer ses nouveaux modèles pliables, sous la forme d’un nouveau livestream Galaxy Unpacked mercredi.

Samsung Electronics dévoilera ses nouveaux smartphones pliés les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 ainsi que sa Galaxy Watch 5, des modèles qui offrent de nouvelles expériences qui redéfinissent notre quotidien et ouvrent la voie vers de nouvelles manières de travailler, de créer et de vivre l’instant.

Samsung déclare dans une vidéo teasing que “ses nouveaux Galaxy offrent de nouvelles expériences capables de redéfinir notre quotidien” . Vidéo du teasing Galaxy Unpacked 2022 de Samsung :

Cet événement a lieu presque exactement un an jour pour jour après l’événement Unpacked où ses deux anciens appareils Samsung pliables ont été dévoilés. Samsung a également montré de nouveaux ajouts à ses lignes Galaxy Watch et Galaxy Buds, les mises à jour de ces appareils pourraient aussi être re-annoncée à l’Unpacked.

Pour suivre l’évènement Galaxy Unpacked 2022 de Samsung, vous devez inscrire ce nouveau flux Unpacked sur votre calendrier et le regarder le 10 août sur plusieurs canaux à savoir le site Web de Samsung, la salle de presse Samsung, la chaîne YouTube de Samsung et l’espace métavers de Samsung, 837X.

