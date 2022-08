Google Stadia Pro : GOOGLE et LG offrent 3 mois d’accès gratuits à plus de 50 jeux

Les fans de Google Stadia Pro seront ravis. GOOGLE et LG offrent 3 mois d’accès gratuits à plus de 50 jeux. Google Stadia et LG Electronics s’associent pour offrir trois mois d’accès à Stadia Pro pour les propriétaires de téléviseurs intelligents LG nouveaux. Plus de 50 titres disponibles pour jouer instantanément pour les propriétaires de nouveaux téléviseurs intelligents LG et utilisant webOS 5.0 ou supérieur en Amérique du Nord et en Europe.

Les propriétaires de téléviseurs LG qui réclament leur abonnement gratuit à Stadia Pro bénéficient d’un accès instantané à plus de 50 jeux, avec de nouveaux titres ajoutés chaque mois.

Avec Stadia Pro, l’on permet jusqu’à 4K Graphics HDR, gameplay 60 FPS et son surround immersif 5.1. Les téléviseurs intelligents LG sont le choix idéal pour les joueurs avides à la recherche de l’expérience de jeu ultime sans acheter une console ou un PC de jeu coûteux.