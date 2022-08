Météo en Tunisie : températures élevées et mer peu agitée

La météo en Tunisie est caractérisée par des températures maximales qui oscilleront mardi 09 août 2022 entre 31 et 36 degrés dans les régions côtières et les hauteurs. Elles seront plus élevées dans le reste des régions, de 36 à 41 degrés, avec l’apparition d’un vent de sirocco, localement . Les conditions climatiques seront stables.

Vents faibles à modérés, d’une vitesse atteignant 40 km/h, mardi après-midi, près des côtes Est. Mer peu agitée à moutonneuse à l’est du pays.

Ciel peu nuageux sur la plupart des régions à progressivement nuageux, l’après-midi sur les hauteurs Ouest.