West Hunt, le jeu tunisien avec 82% de feedback positif sur Steam

West Hunt, le jeu développé par une équipe de développement 100% Tunisienne, récemment sorti sur Steam, réalise un exploit en assurant de nombreux retours positifs des joueurs sur la plateforme la plus populaire des jeux vidéo sur PC. L’équipe NewGen Studio change de direction par rapport au style de jeu qu’ils développent, pour aller plus vers un Party game que vers un jeu de shoot avec des éléments eSports.

Le jeu West Hunt n’a pas pris beaucoup de temps au développement non plus. Avec certains Assets achetés en ligne, un développement quasiment local avec le moteur de jeu Unity engine, que l’équipe maitrise déjà, toutes les expériences passées ont aidé au succès de ce titre.

Le jeu est édité par Snail Games, l’éditeur basé aux États-Unis d’Amérique, par le biais de leur nouveau label qui s’occupe du publishing des jeux indépendants (indie), intitulé Wandering Wizard. Ceci a peut-être aidé en quelque sorte à avoir de meilleurs résultats par rapport à des projets précédents, mais quel autre facteur a été très important pour engendrer cet impact ?

Comme il est indiqué à l’introduction, ce jeu est un Party game plus proche du style de Among Us en termes de gameplay, qu’un MOBA en ligne avec des traits compétitifs. Il faudrait mieux faire un jeu intuitif et jouissif, même assez simple, que participer au bras de fer inutile qui a duré un moment en Tunisie, Celui de faire le jeu le plus « techniquement avancé » avec les meilleures technologies, graphiques, aspect compétitif et chercher à concurrencer des géants comme Riot Games etc…

Ceci, en mon humble avis personnel, est la meilleure direction à prendre. C’était mon conseil personnel a toutes les Startups ayant passées sur Gaming Story, à savoir: réaliser un jeu simple qui correspond à votre budget et limites, que d’essayer de rivaliser avec des gens avantagés. On n’a rien à prouver à personne.

La preuve que la bonne route à suivre, était bien celle de faire un jeu avec une ambition claire en respectant les moyens du bord est ces quelques résultats réalisés par West Hunt :

-Près de 5 000 exemplaires vendus à ce jour dans le monde.

-Le jeu a une note positive de 82 %.

-Parmi les meilleures ventes dans “Social Deduction/Party Games”

-Plus de 200 live Streams avec un pic CCV de 21k.

-Les vidéos YouTube/TikTok ont fait +7 millions de vues.

Nous avons réussi à interviewer SeifEddine ben Hammouda, CEO de NewGen Studio. Voici ce qu’il déclare : « Après l’échec commercial d’un jeu qui a pris plus que 3 ans de développement, l’idée c’était de partir sur un jeu qui ne prendra pas autant de temps à développer et qui coûterai moins en termes de ressources. Après un an et deux mois de développement et de recherche de publisher, le jeu est prêt ! Nous comptons atteindre l’exploit « indie succes » ! Un jeu est nommé « indie succes » quand il aura atteint 200k dollars. Nous estimons y arriver avec la volonté de Dieu. ».

Le jeune entrepreneur souligne que West Hunt n’est pas la première expérience ou œuvre de l’équipe ayant trouvé son chemin sur Steam. Clash : Mutants Vs Pirates est un Paladins like sorti durant l’été 2020. Ce jeu étant un succès sur le côté technique, sur le côté commercial il a vu un résultat plus dur. Il est important de noter que ce jeu est 100% indépendant, la même boite qui développe, à savoir NewGen Studio, a également édité son jeu.

Les résultats positifs de West Hunt vont à leur tour être bénéfiques pour toute l’industrie locale. Elle ramènera plus de Business Angels et investisseurs qui seront prêts à investir dans le secteur. Ceci pourrait aussi encourager les jeunes ‘wanna be’ entrepreneurs à se lancer dans le domaine et faire de leur passion leur profession. Nous avons déjà couvert le sujet des développeurs de jeux vidéo novices en Tunisie, et les chances qu’ils ont aujourd’hui par rapport à une dizaines d’années plus tôt sont incomparables. Avec une Startup ayant des retours positifs, la scène n’a jamais été meilleure !

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)