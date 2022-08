La startup Birou Suite et NGSIGN signent un partenariat technologique stratégique. Birou Suite, plateforme de gestion commerciale en ligne et la Startup NGSIGN, éditeur de solutions de confiance électroniques (signature électronique et PKI), sont heureuses d’annoncer la conclusion d’un partenariat technologique stratégique pour permettre à leurs utilisateurs de signer électroniquement leurs documents commerciaux et garantir à la fois l’authenticité de la signature et l’intégrité du document.

Ce partenariat, est le premier de son genre en Tunisie, à offrir la gestion commerciale ainsi que la signature des documents commerciaux et la facture électronique sur une seule plateforme qui est Birou Suite.

Ceci permettra également aux deux Startups d’aider leurs utilisateurs à continuer le processus de leur transformation digitale.

Birou Suite, est une plateforme de gestion et de facturation en ligne, simple et intuitive, elle permet à ses utilisateurs de gérer toutes leurs activités (factures, dépenses, rappels de paiement, clients, fournisseurs, stock…) est heureuse d’annoncer ce partenariat avec NGSIGN, l’expert en signature électronique : qui permet à leurs utilisateurs de faire signer électroniquement leurs documents à travers une application moderne et une API universelle.

Ce partenariat traduit bien le désir des deux Startups de collaborer puisqu’elles partagent la même vision de créer un processus totalement digital pour les entreprises Tunisiennes, de la création de documents, l’envoi au client, l’invitation à signer, jusqu’à la réception de signature.

Cette collaboration permettra également, aux utilisateurs de Birou Suite et NGSIGN de mieux gérer leurs Business, de gagner un temps considérable et de supprimer petit à petit l’utilisation du papier, cela se traduit par l’automatisation des processus comme la création de factures, et devis et la maîtrise efficace du stock et des dépenses qu’offre Birou Suite, combiné à l’efficacité de la signature électronique qui permet une traçabilité claire optimisant le suivi des transactions et réduisant ainsi les processus de transmission comme l’impression, la numérisation, les coursiers et les allées et venues pour récolter les signatures.

Pour ce fait, une intégration a été mise en place, permettant une liaison automatique entre NGSIGN et Birou Suite.

Cette intégration est disponible gratuitement sur la plateforme Birou Suite afin d’offrir la possibilité de signer électroniquement les documents pour les utilisateurs des deux plateformes partenaires.

Tekiano avec communiqué