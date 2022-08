Prix du Ministre des Affaires Etrangères du Japon 2022 : 3 Tunisiens primés

Le prix du Ministre des Affaires Etrangères du Japon 2022 a été décerné à plusieurs personnalités dont trois tunisiens Pr. Habib Gamra, Nacef Belkhiria et Hisham Ben Khamsa. Le Gouvernement du Japon a publié, le 4 août 2022, sa liste des Prix du Ministre des Affaires Etrangères du Japon 2022. Ce Prix récompense les contributions les plus remarquables de particuliers ou d’associations qui oeuvrent à hisser les relations d’amitié entre le Japon et les pays étrangers.

Pr. Habib Gamra Né en février 1959 à Kantaoui est chef du service de cardiologie, Hôpital universitaire Fatouma Bourguiba à Monastir. Pr. Gamra a contribué durant sa carrière à vulgariser l’utilisation du Inoue-Balloon en Tunisie et en Afrique, une technique de l’inventeur japonais Dr. INOUE Kanji qui a prouvé sa grande performance dans le traitement des maladies cardio-vasculaires (dilatation mitrale percutanée). Cette technique a montré des résultats significatifs, notamment chez les femmes enceintes. En partenariat avec des sociétés japonaises, il a également organisé des ateliers sur les techniques et les équipements médicaux japonais en Tunisie et dans la région MENA. Il a ainsi contribué de manière incontestable à la promotion de la coopération triangulaire Japon-Tunisie-Afrique dans le secteur médical.

Nacef Belkhiria Né en décembre 1958 au Bardo est Vice-président Exécutif de BSB Toyota et secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Japonaise.

Depuis 2010, M. Belkhiria travaille pour le compte du distributeur tunisien de Toyota, BSB là où il a mis en valeur cette marque japonaise sur le marché tunisien. Comme Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Japonaise depuis 2016, il a contribué au renforcement des relations économiques bilatérales à travers la facilitation de l’installation des entreprises japonaises en Tunisie d’une part, et par l’accompagnement des entreprises qui opèrent déjà en Tunisie, d’autre part. Il a ainsi donné un apport considérable dans la stimulation de l’intérêt du secteur privé dans les deux pays et la création d’un élan en faveur de l’accueil de la TICAD8.

Hisham Ben Khamsa Né en mars 1960 à La Marsa est le directeur Exécutif de la Fondation Tunis Cinéma et Fondateur d’ENVIROFEST TUNISIE.

M. Ben Khamsa a fondé le festival du film environnemental en 2017, et a projeté des films d’animation japonais tels que ceux de Hayao Miyazaki. En 2019, Il a contribué au succès du la mise en valeur des films japonais comme invité d’honneur lors des Journées cinématographiques de Carthage. En 2021 et 2022, il a apporté une contribution importante à l’organisation des pré-événements culturels pour la TICAD8 appelés “Focus JaponⅠet Ⅱ”. Il a ainsi oeuvré au renforcement des relations entre le Japon et la Tunisie à travers la promotion et la vulgarisation de la culture japonaise en Tunisie.

Tekiano avec communiqué