Protection des données personnelles : Utilisateurs des téléphones portables, soyez vigilants

La Protection des données personnelles est au coeur des préoccupations des citoyens surtout avec la multiplication des cas de fraudes et d’usurpation des données en plus des des gênes causées par l’utilisation de la CIN et le numéro de téléphone à son insu.

Le président de l’instance nationale de protection des données personnelles (INPDP), Chawki Gaddes, est intervenu sur les ondes de radio privée Mosaique Fm pour rappeler qu’il est possible de prévenir plusieurs gênes causées par l’utilisation inadéquate de son numéro de téléphone.

Stopper les SMS indésirables

Il rappelle ainsi qu’il est possible de mettre fin à la publicité reçue par SMS et cela par un simple clic, en envoyant gratuitement ” stop all ” par SMS au numéro 85300, ce qui permet de ne plus recevoir les SMS indésirables et à contenu publicitaire, que l’utilisateur ne souhaite pas recevoir, ajoute Chawki Gaddes.

Vérifier les lignes téléphoniques enregistrées à son nom

Pour vérifier s’il existe des lignes supplémentaires enregistrées à son nom chez un même opérateur grâce au numéros de la carte d’identité nationale (CIN), il faut composer le code USSD : *186*CIN# . Tous les lignes enregistrées avec la CIN indiquée seront affichées.

Si une personne trouve des numéros de portable qui sont à son nom mais dont elle n’a pas connaissance, elle doit contacter son opérateur. En cas de refus de ce dernier de résilier ces numéros, elle pourra porter plainte auprès de l’INPDP.

Vidéo de l’intervention de Chawki Gaddes sur la radio Mosaique Fm:

Le président de l’instance Chawki Gaddes a tenu à souligner que le numéro d’un téléphone portable équivaut au numéro d’une carte d’identité nationale, étant une donnée personnelle sensible. Les services précédemment citées existent depuis 5 ans mais demeurent méconnus des Tunisiens.

L’INPDP (Instance Nationale de Protection des Données Personnelles) rappelle les huit règles à respecter dans l’utilisation responsable de la ligne de GSM, qui est une donnée personnelle sensible.

Les personnes qui utilisent des numéros, avec des CIN d’autres personnes sans leur consentement, risquent des poursuites judiciaires et des peines allant jusqu’à un an de prison.

Par ailleurs, L’Instance appelle également les personnes à s’engager dans le système d’attribution de l’identité numérique (www.mobile-id.tn), qui a été lancé le 3 août 2022. Cette réalisation permet de sécuriser à distance l’identité des personnes dans leurs relations avec les plateformes numériques. L’instance assure la conformité de ce projet aux normes de protection et continuera à suivre la réalisation de ce projet en s’assurant de sa conformité à la loi nationale.

Tekiano