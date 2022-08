Utopies Visuelles : l’édition estival UV URBAN session 2022 du 08 au 31 aout à Sousse

L’événement Utopies Visuelles revient! L’édition estivale UV URBAN session 2022 se déroule du 08 au 31 aout au quartier de la plage Hadrumète à Sousse. UV Utopies Visuelles revient pour une 5ème édition qui évolue sous une nouvelle forme.

Après quatre éditions annuelles successives depuis 2018, l’évènement annuel limité dans le temps, UV se transforme en un évènement avec plusieurs moments forts : UV – URBAN SESSION en été, UV – DIGITAL SESSION en hiver et des Résidences de recherche et de création UV programmées sur toute l’année.

Le thème choisi pour ce nouveau démarrage est l’eau, emblème de transformation et de l’état changeant, mais aussi une question brulante et d’actualité chargée de tensions et de paradoxes.

Montées des eaux et effritement de la banquise d’un côté, sécheresse et pénurie de l’autre, l’eau entre excès et rareté emmêle toutes les craintes et tous les espoirs d’une époque marquée par de profonds changements.

L’heure est pour le goutte à goutte dans certaines régions, UV adhère à cette sage méthode, artiste par artiste, le champ visuel à Sousse sera irrigué sans coupure par de longs tuyaux, avec fluidité et une distanciation respectée.

Artistes invités :

OMAR BEY (Tunisie), BECHIR BOUSSANDEL (France), SLIMEN ELKAMEL (Tunisie), JAYE (France/Tunisie), AMIRA MTIMET (Tunisie), AMIRA LAMTI (Tunisie), BOUMA COLLECTIVE (France/Tunisie), MOUNA FRADI (Tunisie).

UV – UTOPIES VISUELLES est un évènement d’art contemporain organisé par Elbirou Art Gallery depuis 2018. Les principaux objectifs de UV / Utopies Visuelles sont: – Créer des rencontres artistiques locales et internationales,

– Contribuer à promouvoir et développer le tourisme culturel à Sousse,

– Diversifier l’offre artistique pour les habitants de Sousse, notamment les plus jeunes et les plus défavorisés.

– Redynamiser le centre-ville de Sousse

Programme des interventions urbaines :

Semaine 1 (du 8 au 14 aout) :

Bechir Boussandel

Amira Mtimet

Semaine 2 (du 15 au 21 aout) :

Omar Bey

Bouma Collective

Mouna Fradi

Jaye de Tunis

Semaine 3 ( du 22 au 28 aout) :

Amira Lamti

Slimen El Kamel

Depuis sa création en décembre 2015, Elbirou Art Gallery est une plateforme artistique d’échanges internationaux et de soutien à la jeune création située en plein cœur de Sousse.

Pour plus d’informations, consultez le site elbirou.com .

Tekiano avec Elbirou Art Gallery