Villes tunisiennes plus propres : Une plateforme lancée pour participer au mois de la propreté

Des villes tunisiens plus propres, c’est l’ambition qui se cache derrière la plateforme Clean up Month.tn , un site lancé pour permettre à tous les citoyens et amis de la Tunisie de participer à la manifestation dédiée au mois de la propreté dans les villes tunisiennes. La manifestation Clean up Month sera lancée dimanche 14 août 2022, et se poursuivra durant les weekends correspondant aux 21 et 28 août et le 4 septembre 2022.

Cet nouvelle initiative nationale de sensibilisation environnementale “Clean up Month” est fondée sur l’incitation et le bénévolat et vise à amener les participants, de manière ludique et solidaire, à collecter les déchets en plastique et autres déchets légers dispersés qui échappent aux circuits officiels partout dans le pays, notamment ceux accrochés aux arbres, arbustes et buissons le long des routes et autoroutes, dénaturant nos villes, nos paysages et nos campagnes.

Elle vise également à mettre en synergie les efforts de tous les intervenants, en coordination avec tous les ministères, institutions publiques, associations, entreprises et secteurs concernés.

Cette opération de grande envergure a été minutieusement préparée par le Ministère de l’Environnement, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et le ministère des technologies de l’information, ainsi qu’avec les gouvernorats, les communes et la société civile. La logistique nécessaire pour assurer la réussite de ce projet a été mobilisée afin de permettre aux participants d’intervenir en toute sécurité.

Mme. Leila Chikhaoui-Mahdaoui, ministre de l’environnement, a expliqué que le choix de la période dédiée à l’initiative « Clean up Month », à savoir 4 week-ends successifs étalés du 14 août au 4 septembre, avait été mûrement réfléchi de manière à correspondre à la deuxième partie des vacances scolaires afin que l’opération demeure encore fraîche dans les esprits à la rentrée et puisse se poursuivre par une éducation environnementale formelle en milieu scolaire, en rappelant qu’une collaboration avec le ministère de l’éducation était en cours à ce sujet.

L’initiative était ouverte à toutes et à tous, individus, associations, entreprises, nationaux, résidents, pourvu qu’ils disposent d’un document d’identité et s’inscrivent sur la plateforme http://www.cleanup-month.tn/ créée à cet effet afin de faciliter la participation. Comment participer au Clean up Month et rendre les villes tunisiennes plus propres? : vidéo :

Afin d’assurer le succès de cet événement, le ministère de l’Environnement met à la disposition la logistique nécessaire à la réussite de l’initiative, notamment des sacs de collecte, des gants, des casquettes et du matériel de pesage dans les lieux de collecte, ainsi qu’un personnel dédié aux opérations de pesage et d’enregistrement des quantités et des caractéristiques des déchets collectés.

