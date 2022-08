Festival de Siliana “Zama Nights” revient pour une 45ème édition (programme)

Le Festival international de Siliana “Zama Nights” revient pour sa 45mè édition et se déroule du 20 au 31 août 2022. Douze spectacles entre concerts musicaux, pièces de théâtre, shows et cinéma sont prévus dans le cadre de ce festival du nord ouest.

Le festival international de Siliana aura lieu au complexe culturel de la ville dont la capacité d’accueil est de 500 personnes. Il est organisé par l’association du Festival international de Siliana ” Zama Nights ” avec le soutien du ministère des Affaires culturelles.

La soirée d’ouverture sera assurée par le chanteur égyptien Ehab Tawfik et celle de la clôture sera animée par la chanteuse tunisienne Amina Fakhet.

L’Algérien Abdou Dariassa et le Tunisien Aymen Lassaik se produiront dans la soirée du 27 août. Le festival prévoit également la participation des chanteuses Emna Fakher et Raoudha ben Abdallah.

Le duo Nour et Selim Arjoun se produiront dans le cadre d’un concert le 23 août. Parmi les autres spectacles au programme, on cite le one-woman-show ‘Big Bossa’ de Wajiha Jendoubi et le film Papillon d’Or de Abdelhamid Bouchnak.

Programme Zama Nights:

Siliana (anciennement appelé Zama) est un gouvernorat qui abrite près de 1 800 sites archéologiques recensés. Les ruines des civilisations anciennes et les trésors archéologiques font la réputation de cette zone du nord-ouest.

Tekiano avec TAP