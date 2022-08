Le shift de CS GO à Valorant, pourquoi ?

Depuis que Riot Games a lancé son FPS, Valorant, beaucoup de joueurs de CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive ) ont migré. Le jeu de Valve s’est vu perdre beaucoup de ses joueurs qui ont préféré aller vers le shooter, plus fantastique et fictif.

Ce phénomène rappelle aussi le début des années 2010 quand une partie des développeurs de Valve ont quitté leurs postes, pour former Riot Games en question et sortir League of Legends, comme réponse à Dota 2, suite de Defense of the Ancients, qui a la base était un mod de Warcraft III frozen throne.

Le résultat était identique, beaucoup de joueurs ont migré de DotA2 à LoL. Mais pas que cela, les jeux de la seconde boite attirent un plus grand public ! Je me souviens très bien plus d’une douzaine d’années en arrière, les jeux MOBA étaient une niche, et même DotA2 avait sa petite audience à elle. Avec l’arrivée de LoL, beaucoup plus de monde s’y sont mis. La question qui se pose, que fait Riot Games de différent pour attirer une plus grande masse ? Une petite analyse s’impose.

La réponse la plus commune, c’est que Riot Games s’occupe plus de sa scène eSportive. Les compétitions sont beaucoup plus récurrentes avec des cash prizes plus intéressants.

La dernière supposition est certes vraie, dans la grande majorité des cas. Ceci étant dit DotA2 de Valve reste indétrônable en ce qui concerne l’argent consacré aux joueurs les plus performants. The International est toujours l’événement de l’année avec le plus grand cash prize.

Il faut aller jusqu’à la 7éme place pour enfin trouver Epic Games avec leur compétition de Fortnite, Riot Games ne commence à être percevable qu’au bout de la 12éme place. Donc la scène eSportive ce n’est pas la seule raison majeure qui fait que la popularité des jeux Riot Games est plus grande que ceux de Valve. Analysons maintenant deux point clefs qui font le succès d’un jeu eSports.

Accessibilité : Un jeu eSportif n’est pas uniquement ses joueurs professionnels ! Il y a une très vaste audience de casual gamers et autres spectateurs qui aiment regarder les pros, qui eux aussi prennent du plaisir à jouer à ces jeux. Ces joueurs là devraient également sentir qu’ils maitrisent le jeu, du moins à un certain point.

Quand le « Spray » dans CS:GO est galère à maitriser, Valorant propose un recul beaucoup moins intense sur les armes, d’où les rafales et autres sont plus tolérants au manque d’adaptation au recule, précision et autres. Ceci n’est qu’un exemple, le même peut être dit pour League of Legends, étant beaucoup plus amicale pour les débutants que DotA2 qui demande plus de connaissance et de stratégie. Ces gens qui jouent, qui mettent de l’argent dans les cosmétiques dans le jeu, gonflent les chiffres des spectateurs durant les lives et les compétitions, font une différence colossale. D’après les résultats de eSports.com, League of Legends est le jeu le plus regardé de 2021.

Démographie de l’audience : Un jeu vidéo, comme tout autre média, a son public cible. Typiquement, qu’elle est la plus grande audience qui joue aux jeux vidéo ? normalement c’est les enfants et les adolescents !

Quand CS:GO traite des sujets tirés du réel, comme des Terroristes et des Policiers (Contre-Terroristes), Valorant va plus générique pour Defenders et Attackers . On ne plante pas une Bombe C4 , mais une Spike .

Les armes de Counter-Strike sont toutes des armes tirées de la vie réelles, les plus populaires étant le AK47 russe et le M4-A1 Américain. De l’autre côté le jeu de Riot Games part dans tous les sens aves des armes fantastiques, de pouvoir surnaturels qui remplacent les grenades fumigènes et autres.

Mais c’est surtout la direction artistique qui cible les plus jeunes. Les graphismes réalistes de CS:GO sont remplacé par du Toon Shading sur Valo. Les shaders qui rappellent plus un dessin animé, rendu populaire avec le succès de Zelda the Wind Waker. De même pour LoL, les shaders utilisés sont Toon avec des contours épais, en contrepartie de DotA2.

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)