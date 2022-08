Startup Act 2.0 : Les startups Tunisiennes sont appelées à contribuer

Le débat sur le Startup Act 2.0 est lancée par la Task Force Nationale formée de TunisianStartups, l’ATIC, la Banque Centrale, le Collège du Startup Act, Smart Capital et JurisMed Law Firm en plus du ministère des Technologies de la Communication (chef de file du projet de révision de la loi cadre des startups), le ministère de l’Economie (coordinateur), l’autorité tunisienne de l’investissement (TIA).

L’objectif du Startup Act 2.0 est d’améliorer le cadre légal des startups. La Task Force a lancé un appel à contributions, à travers un formulaire à remplir avant le 30 Août 2022 en vue de collecter des données auprès des startups pour évaluer leurs besoins et proposer des orientations et solutions potentielles à intégrer dans le Startup Act 2.0, a fait savoir l’ONG, Tunisian Startups.

La composition de cette task force sera élargie à d’autres membres notamment l’APII, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Smart Capital et bien d’autres représentants de l’écosystème des startups.

TunisianStartups précise dans son communiqué, que la Banque Centrale de Tunisie, en tant que facilitateur entre les banques et les startups. a montré un grand intérêt à débloquer les obstacles auxquels les startups sont confrontées, tels que les problèmes de financements bancaires. Elle opère actuellement aussi, sur l’amendement de la loi de change qui devrait lever les entraves et faciliter l’accès des startups et des différents opérateurs économiques au marché international.

Le Startup Act promulgué en 2018, vise à favoriser l’avènement d’un régime juridique adapté au développement économique des startups tunisiennes.

