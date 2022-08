Jeune écolo Djerbien : Des triporteurs vont sillonner Djerba, pour rendre l’île plus propre

Dans le cadre du projet Jeune écolo Djerbien, des triporteurs de ramassage de déchets bleus vont sillonner Djerba pour aider à ramasser les déchets et rendre l’île plus belle. Ce projet est porté par l’Association Djerba Insolite en collaboration avec Etoile Inès Consulting. Il est financé par l’ambassade de France de Tunisie dans le cadre du programme Ghodwa – Jeunesse et Environnement.

Les triporteurs de ramassage de déchets sont prêts à tracer les routes de houmt souk à Djerba, indique l’Association Djerba Insolite. Deux triporteurs seront remis à la Commune Houmt Souk Djerba pour tester l’utilisation des tricycles dans la collecte de déchets en tant qu’une première initiative en Tunisie.

Le caisson attaché à une tricyclette peut être aménagé avec plusieurs compartiments pour collecter les pièces en verre, le plastique, les déchets alimentaires… et ça encourage le retour vers le tri des déchets .

Le programme Ghodwa, jeunesse et environnement prévoit l’accompagnement resserré de 24 projets, sur une période de trois ans (2020-2022), à raison d’un projet par gouvernorat. À travers ce maillage territorial, l’objectif et de soutenir la société civile partout en Tunisie dans ses actions de développement d’activités économiques et sociales respectueuses de l’environnement et de protection des écosystèmes.

I.D.