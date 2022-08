Météo en Tunisie : la forte chaleur se poursuit

La Météo en Tunisie sera marquée par la poursuite des fortes chaleurs. La canicule se poursuit dans la plupart des régions, avec des températures maximales oscillant entre 38 et 46 degrés, et 48 dans le sud-ouest avec apparition de coup de sirocco , sauf pour les côtes nord, où l’on s’attend à à une baisse jusqu’à 36 et 29 degrés.

Des orages locaux devraient se former sur les hauteurs dans l’après-midi, accompagnés de pluies éparses..

Des passages nuageux seront enregistrés dans le reste des régions.

Les vents forts nécessitent de la vigilance près des côtes, et la mer sera agitée à très agitée.