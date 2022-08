Fortissimo Festival : La magie d’El Jem opère encore avec 2 concerts hommage à Morricone et Pasolini

Fortissimo Festival , la quatrième édition d’un festival qui fera ses débuts à El jem propose des concerts de musique classique à l’amphithéatre d’El Jem les 22 et 23 septembre 2022. S’inscrivant dans la poursuite du Festival International de Musique Symphonique d’El jem, il sera proposé 2 concerts hommage à Ennio Morricone et Pier Paolo Pasolini, respectivement interprétés par un quintette italien avec 2 comédiens de renom et un orchestre mixte italien et tunisien dirigé par Maestro Arlia.

Les mélomanes sont invités à s’imprégner durant 2 jours supplémentaires dans la magie d’El Jem à travers 2 concerts interprétés par des artistes tunisiens et italiens . Fortissimo Festival propose deux concerts hommage à deux grandes figures du cinéma, de la musique et de la littérature italienne Ennio Morricone et Pier Paolo Pasolini.

Le Festival Fortissimo est né d’une idée “piquante” du maestro Filippo Arlia, a pour symbole un piment de Calabre précisément parce qu’il propose des concerts de toutes sortes, du classique au jazz, de la pop au tango argentin, connu sous le nom de ” épicé et passionné, lit-on sur le site du festival EL Jem.

Le premier concert prévu pour jeudi 22 septembre est intitulé “Ennio Morricone Tribute”. C’est un hommage au grand compositeur et chef d’orchestre italien disparu en juillet 2020. Le maestro Ennio Morricone, connu pour ses compositions de bandes originales de films célèbres, a à son actif plus de 500 compositions pour le cinéma dont ont peut citer les musiques des films de “Il était une fois dans l’Ouest” et “Le Bon, la Brute et le Truand” de Sergio Leone et “Les huit Salopards” de Quentin Tarentino.

Le concert “Ennio Morricone Tribute” sera donné par l’Orchestre philarmonique de Calabre et l’Orchestre ‘Les solistes de Mégrine’ sous la direction du maestro Philippo Arila.

Le 2ème Concert vendredi 23 septembre est intitulé “Pier Paolo Pasolini, lo scrittore di musica” (Pier Paolo Pasolini, l’écrivain de musique)

Grande figure du cinéma italien, Pier Paolo Pasolini est aussi journaliste, poète, écrivain et réalisateur, agitateur et politiquement engagé. L’Italie célèbre en 2022 son 100ème anniversaire.

Le concert hommage Pier Paolo Pasolini sera assuré par le quintette à cordes de l’Orchestre de Calabre avec le pianiste Jovanny Pandolfo et sera probablement accompagné d’une lecture de ses poèmes les plus célèbres.

Fortissimo Festival est proposé avec le support de l’Institut culturel italien de Tunis et l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle.

Les billets de Fortissimo Festival sont déjà disponibles pour la vente en ligne sur le site du festival El Jem .

S.B.