L’aéroport international Tunis Carthage a été embelli à quelques jours du début de la manifestation TICAD 8, la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, prévue pour les 27 et 28 août 2022 à Tunis. Plus précisement, c’est l’entrée du principal aéroport de Tunisie, critiquée quelques semaines auparavant à cause de son état déplorable, qui a été rénovée.

La fontaine qui ornait l’entrée l’aéroport international de Tunis Carthage, et qui était dans un piteux état, a été enlevée et est remplacée par des plantes et des arbres. Le ministère du Transport tunisien a publié sur sa page Facebook samedi 20 août 2022, une vidéo qui affiche les travaux de rénovation de l’entrée de l’aéroport Tunis-Carthage, et des photos de l’avant-après, à la suite de la démolition de la fontaine.

Le ministère souligne que l’aéroport international Tunis Carthage a désormais un nouveau look et fait peau neuve afin de rendre les déplacements des voyageurs plus fluides, et affiche un espace plus propre et plus esthétique, en vue de recevoir les délégations qui participent au symposium TICAD 8 et pour le bien-être de tous les voyageurs.

I.D.