Météo en Tunisie : Des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses attendus

La Météo en Tunisie sera caractérisée par des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses attendus à partir du lundi 22 août 2022, sur la plupart des régions. Elles seront parfois plus intenses sur le nord et les régions côtières Est et accompagnées de pluies éparses et orageuses.

Possibilité de chute de grêle dans certains endroits.

Le vent soufflera fort près des côtes et les bulletins d’alerte restent de mise pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera très agitée au nord et dans le golfe de Hammamet et agitée dans le golfe de Gabés.

Les températures seront stationnaires et les maximales varieront entre 29 et 34 degrés dans et le nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 35 et 39 degrés dans le reste des régions.