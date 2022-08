Année scolaire 2022 – 2023 : Vente des abonnements scolaires et universitaires dès le 29 août

Le démarrage de la vente de la première tranche des abonnements scolaires et universitaires relatifs à l’année scolaire 2022 – 2023 aura lieu dès lundi 29 août 2022, informe la Société des Transports de Tunis ‘TRANSTU’ dans un communiqué.

L’opération de vente de ces abonnements de transport valables sur les réseaux bus, métro et TGM sera assurée par l’Office de la Poste Tunisienne à travers 143 bureaux dont 122 dans le district du Grand Tunis (les gouvernorats de Tunis (56), Ariana (16), Ben Arous (30) et Manouba (20) ) et 21 autres bureaux dans le reste des gouvernorats de la République.

La Transtu a mis aussi à la disposition de sa clientèle les cinq agences commerciales suivantes pour assurer la vente des abonnements :

– Agence Commerciale à Cité El Khadhra à côté de la station de métro

– Agence Commerciale à El Mourouj 4 en face du terminus de la ligne de métro n°6.

– Agence Commerciale à la station de correspondance « Slimane Kehia » à Manouba.

– Agence Commerciale à la Marsa Plage.

– Agence Commerciale à la station de correspondance « Kheireddine » à Manouba.

Il est également possible d’acquérir l’abonnement scolaire à distance à travers les sites Internet : www.transtu.tn / www.ichtirak.poste.tn

Pour de plus amples informations sur les constituants du dossier d’abonnement scolaire et universitaire, la clientèle concernée a la possibilité de consulter le centre d’appel de la Poste Tunisienne sur le numéro direct 1828.

Tekiano avec TRANSTU